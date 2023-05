Homicídios no Alto Tietê crescem 42% no primeiro quadrimestre

Somente em abril é possível constatar que os números dispararam, passado de quatro mortes em 2022 para dez em abril deste ano.

Cidades

Itaquá registrou o maior crescimento, passando de sete mortes no período do ano passado, para 11 neste ano. O mês com maior número de vítimas foi abril, com cinco.

Suzano aparece em segundo, passando de quatro para nove homicídios no quadrimestre. Em Suzano, janeiro foi o mês com mais vítimas: quatro.

Ferraz e Mogi aparecem com 5 mortes registradas neste primeiro quadrimestre. Enquanto Ferraz manteve o mesmo índice comparado ao mesmo período do ano passado, Mogi caiu de seis para cinco.

Nas duas cidades o maior pico de homicídios foi em março, com três em Mogi e duas em Ferraz.

Arujá e Poá também registraram duas mortes nos primeiros quatro meses desse ano. Arujá também havia registrado duas vítimas em 2022, enquanto Poá não tinha registrado nenhuma.

Três cidades aparecem com uma morte registrada no período analisado: Guararema, Salesópolis e Santa Isabel.

Guararema e Salesópolis não haviam registrado homicídios entre janeiro e abril de 2022. Já Santa Isabel confirmou uma vítima no período.

Biritiba Mirim foi a única cidade que não registrou homicídios tanto neste ano quanto no mesmo período do ano passado.

O número de homicídios no Alto Tietê cresceu 42,3% neste primeiro quadrimestre de 2023 se comparado ao mesmo período de 2022. Foram 37 mortes neste ano e 26 entre janeiro e abril do ano passado.