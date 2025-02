Horários do transporte coletivo terão adequações durante o feriado de Carnaval em Mogi

O sistema municipal de transporte coletivo de Mogi das Cruzes terá adequações durante o feriado de Carnaval para o atendimento da população. As medidas valem para esta segunda-feira (03/03) e terça-feira (04/03) e buscam adequar a operação do sistema ao volume de usuários que utilizam os ônibus durante o feriado. Na quarta-feira (05/03), o atendimento será normal.

Na segunda-feira (03/03), o atendimento das linhas obedecerá à tabela horária utilizada aos sábados. Já na terça-feira (04/03), feriado de Carnaval, a circulação das linhas será a mesma adotada aos domingos.

Algumas linhas, no entanto, terão acréscimos de horários durante os dias. A linha C101 (Parque São Martinho via Jundiapeba e Varinhas) terá acrescidos os horários de 21h10 e 22h50 (sentido Centro/Bairro) e 22h05 (sentido Bairro/Centro), enquanto a linha E892 (Jardim Vieira) terá o horário das 22h (sentido Centro/Bairro).

Já a linha E491 (Vila Hilário) terá a inclusão dos horários de 15h30 e 19h45 (sentido Centro/Bairro) e 16h e 20h10 (sentido Bairro/Centro). Por fim, a linha E492 (Bairro São João – Estrada Katsuji Kitaguchi) terá operado o horário da 22h40 (sentido Centro/Bairro).

A linha E890 (Polo Industrial do Taboão) deverá operar, na segunda e na terça-feira, com partidas do Terminal Estudantes às 5h, 15h45 e 21h, enquanto as partidas Núcleo Industrial do Taboão serão às 6h10, 17h15 e 22h10.

Todas as informações sobre horários, itinerários e atendimentos do sistema de transporte coletivo podem ser consultados na página mobilidade.mogidascruzes.sp.gov.br/site/transportes.