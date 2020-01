Hospitais do Alto Tietê registram 22,9 mil internações em 1.126 leitos

Os hospitais públicos do Alto Tietê registram, em levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), 22.940 internações no 1º semestre de 2019, o que resulta em 149.284 dias de permanência nos hospitais da região. São 1.126 leitos disponíveis para a população na região.

Foram sete hospitais analisados no Alto Tietê. O número é baixo pois o levantamento não considera hospitais sem fins lucrativos ou filantrópicos, como as Santas Casas.

Em Mogi das Cruzes foram três hospitais analisados. O Luzia de Pinho Melo (SUS), o Hospital Municipal Waldermar Costa Filho e Centro de Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti.

O SUS, como é popularmente conhecido, registra 8.439 internações no período citado, o que resulta em 51.136 dias de permanência no hospital. O hospital possui 280 leitos.

O levantamento do TCE mostra também informações sobre a média de dias que os pacientes passam nos hospitais, assim como o total de dias na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), o número de óbitos e a taxa de mortalidade de cada hospital.

O SUS apresenta média de 6,1 dias de permanência. Isso significa que os pacientes que passam por ele ficam em média uma semana. Sobre o número de dias na UTI, o SUS apresenta 3.184 dias de internações na ala de emergência e registra 932 óbitos no período. A taxa de mortalidade do hospital é de 10,94%. A porcentagem resulta da divisão entre internações e óbtos.

Outro hospital de Mogi analisado é o municipal Waldemar Costa Filho. O hospital registra 1.801 internações, o que resulta em 6.573 dias de permanência nas depências do local. A média de permanência no Hospital Municipal é de 3,6 dias. O total de dias na UTI é de 1.240. Segundo o TCE o hospital registra 25 óbitos no período e a taxa de mortalidade ficou em 1,39%. O hospital tem disponível 79 leitos.

O terceiro hospital analisado em Mogi é o Centro de Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti. O hospital registra 328 internações. Isso resulta em 20.207 dias de permanência. A média de dias que os pacientes passam no hospital é de 61,6. Na UTI foram 4.523 dias de internações. São 12 óbitos registrados e taxa de mortalidade de 3,66%. São 206 leitos disponíveis.

Em Poá o Hospital Municipal Dr. Guido Guida foi analisado pelo tribuinal. Segundo o TCE, o hospital registra 307 internações, o que resulta em 1.704 dias de permanência. A média de dias no hospital é de 5,6 dias. O hospital registra 13 óbtos no período e taxa de mortalidade de 4,23%. O local possui 35 leitos.

Em Itaquá o Hospital Santa Marcelina foi analisado e aparece em segundo lugar na região. O hospital apresenta 7.123 internações, o que resulta em 42.837 dias de internações. O tempo médio de permanência no hospital é de 6 dias, e o tempo registrado na UTI é de 2.948 dias. O hospital registra 388 óbtos. A taxa de mortalidade é de 5,45%. São 244 leitos disponíveis.

O Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, em Ferraz, registra 4.370 internações e total de 24.926 dias de permanência. A média de dias que os pacientes passam no hospital é de 5,7. Na UTI foram 1.657 dias na ala intensiva. Foram 283 óbtos registrados, com taxa de mortalidade em 6,48%. São 258 leitos à disposição.

O Hospital Dalila Ferreira Barbosa, em Arujá, registra 572 internações e 1.901 dias de permanência no hospital. A média de dias ficou em 3,3. O número de óbtos foi de 16 e a taxa de mortalidade ficou em 2,80%. O hospital de Árujá é o menor na região, com 24 leitos.