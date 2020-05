Hospital de Campanha de Poá atende em sistema drive-thru e conta com 30 leitos

O Hospital de Campanha foi para receber pacientes de COVID-19. O prédio do Centro Municipal de Especialidades (CEME), que fica atrás do Hospital Municipal Guido Guida, foi totalmente adaptado. A unidade conta com sistema drive-thru de atendimento e 30 leitos (sendo 10 para casos graves e 20 para casos leves e de média complexidade).



O prefeito Gian Lopes explicou que o Hospital de Campanha foi preparado para atender, acolher e tratar pacientes que apresentarem alguma suspeita ou sintoma do Coronavírus.

“Em sistema drive-thru, o munícipe recebe o primeiro atendimento na estrutura montada em frente ao Hospital de Campanha e isso é necessário para reduzir o contato entre todos. Se o paciente vier a pé também é bem simples, já que o primeiro atendimento é realizado ainda na entrada. Os casos que forem identificados como mais sérios já serão encaminhados para os devidos procedimentos. Ou seja, estamos tomando todas as medidas necessárias para a prevenção e combate a esta pandemia que tem afetado todo o mundo”, comentou Gian Lopes.



Ainda de acordo com o prefeito, o Hospital de Campanha é uma ação essencial de prevenção e combate ao COVID-19. “Além de consultórios, contaremos com 10 leitos de UTI totalmente equipados e 20 leitos de baixa e média complexidade. Contaremos também com a coleta de exames e com testes rápidos para os casos graves”.



A secretária de Saúde, Flávia Verdugo, ressaltou que o Hospital de Campanha conta com uma equipe técnica e treinada para oferecer todo cuidado necessário neste momento. “Todos os equipamentos de proteção estão disponíveis para nossa equipe e todos os protocolos de segurança serão aplicados. Tudo está preparado para atender a população poaense”.