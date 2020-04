Hospital de Campanha de Poá será aberto na sexta-feira

O prefeito de Poá, Gian Lopes, juntamente com a secretária de Saúde, Flávia Verdugo, confirmou que o Hospital de Campanha para receber pacientes de COVID-19 terá atendimento já a partir da próxima sexta-feira (1/5). O prédio do Centro Municipal de Especialidades (CEME), que fica ao lado do Hospital Municipal Guido Guida, foi totalmente adaptado.

“Fizemos a adaptação do prédio do Centro de Municipal de Especialidades (CEME) para receber o Hospital de Campanha para pacientes de COVID-19. São 30 leitos para atender a nossa população da melhor forma possível. Também contaremos aqui no local com a operação de um centro de triagem com drive-thru, que receberá pessoas com suspeita de coronavírus em seus carros. Ou seja, estamos tomando todas as medidas necessárias para a prevenção e combate a esta pandemia que tem afetado todo o mundo”, comentou o prefeito de Poá, Gian Lopes.



Segundo a secretária de Saúde, Flávia Verdugo, no drive-thru uma equipe especializada atenderá as pessoas sem que elas precisem sair do carro, mas a unidade de triagem também atenderá pedestres. “Os pacientes com febre e dificuldades respiratórias serão encaminhados para avaliação com equipe, e aqueles que necessitarem de um atendimento mais especializado e que estiverem com os sintomas mais agravados terão todo o suporte aqui no Hospital de Campanha e no Hospital Municipal Guido Guida”.



COVID-19



Poá infelizmente recebeu hoje (29/4) a confirmação de mais um óbito de COVID-19 e até o momento registra no total sete mortes da doença. A vítima era uma mulher, de 75 anos. Ela foi internada no Hospital Municipal Dr. Guido Guida e faleceu no dia 24/04/2020. Apresentava comorbidade de Doença Cardiovascular Crônica.



No município de Poá foram notificados até o momento 327 casos suspeitos de COVID-19, nos quais 33 são moradores de outras cidades (Suzano, Mogi, Ferraz, Itaquá e São Paulo). Dos 294 casos suspeitos de Poá, 59 foram confirmados e destes 9 já estão curados. Foram descartados por critério laboratorial 102 casos.



É preciso esclarecer que tivemos 60 casos suspeitos/leves sem coleta de exames, sendo monitorados, destas notificações leves, 4 são moradores dos municípios de Itaquá, Mogi e Ferraz.



Poá possui neste momento 2 óbitos suspeitos para COVID-19 e que estão sendo investigados e aguardando resultados de exames e 7 foram descartados e 7 foram confirmados.