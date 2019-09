Hospital Luzia presta 19,5 mil atendimentos; 5,8 mil são de Suzano

O Hospital Luzia de Pinho Melo de Mogi das Cruzes prestou 19.556 atendimentos médicos entre janeiro e junho deste ano. Deste total, 15.352 foram de atendimento ambulatorial. Outros 4.204 pacientes da cidade passaram por atendimento hospitalar. Pacientes de Suzano estão em segundo lugar na procura por atendimento na unidade de saúde. Durante o mesmo período, foram atendidos 5.825 pacientes suzanenses. Os dados são da Diretoria Regional de Saúde (DRS-I).

Mogi

Pelo levantamento, os atendimentos ambulatoriais representam o primeiro acolhimento aos pacientes, encaminhando-os para suas respectivas necessidades, de acordo com suas classificações de prioridade, sendo que os casos mais graves seguem para serviços de urgência e emergência, como os que chegam até o Pronto-Socorro do hospital, ou os que compreendem consultas e exames, que podem resultar em cirurgias eletivas ou encaminhamento para médico especialista. Já os atendimentos hospitalares referem-se, em sua maioria, à internação na unidade.

O vereador de Mogi, Diego de Amorim Martins (MDB), o Diegão, levantou recentemente em uma das sessões legislativas uma importante questão: a necessidade de se criar um outro hospital estadual na região do Alto Tietê, devido à superlotação e alta demanda no Hospital Luzia de Pinho Melo. Para o parlamentar, a rede municipal de saúde mogiana tem enfrentado dificuldades ao absorver a procura de pacientes que deveriam ser atendidos na unidade do estado.

Região

Além disso, Diegão recebeu os dados complementares do número de atendimentos no Hospital Luzia de Pinho Melo - ainda do primeiro semestre de 2019 -, referentes às áreas ambulatorial e hospitalar a moradores de outros municípios da região.

Conforme as estatísticas, na parte de atendimento hospitalar, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Suzano, Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Itaquaquecetuba, contabilizaram 3.735 pacientes, nestes primeiros seis meses no Luzia. Se incluir os moradores de Mogi das Cruzes, este número salta para 7.939. Suzano e Itaquá foram os municípios que mais procuraram a unidade depois de Mogi, com 1.119 e 718, respectivamente.

Na parte de atendimento ambulatorial, 18.639 moradores das nove cidades do Alto Tietê, exceto Mogi, procuraram o Luzia, sendo a maioria, depois de Mogi, oriundos de Suzano (4.706) e Poá (1.820). Somando ao número de atendimentos prestados na unidade aos residentes em Mogi das Cruzes, o total vai para 33.991 de janeiro a junho deste ano.