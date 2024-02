Hospital Municipal de Mogi das Cruzes firma parceria para captação de córneas para transplantes

O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (HMMC), gerenciado a partir de parceria entre a Prefeitura e a Fundação do ABC, acaba de firmar acordo de cooperação técnica para iniciar o processo de captação de córneas na unidade. O contrato assinado neste mês com o Banco de Olhos de Sorocaba (BOS) ratifica o esforço da unidade em se aperfeiçoar no processo de captação de órgãos, que teve início em 2023. Em novembro, o HMMC realizou sua primeira captação para transplante.

O HMMC integra o programa estadual de transplantes desde 2015 e, através de sua Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), tem buscado estratégias humanizadas para o acolhimento e sensibilização das famílias sobre o ato de doar órgãos e sua importância.

O novo acordo firmado com o BOS regimenta uma série de atribuições para as partes envolvidas, em geral relacionadas à disponibilização de profissionais habilitados; notificação dos óbitos por morte encefálica; preparação de ambiente adequado para entrevista familiar; garantia de confidencialidade das informações sobre o doador; fornecimento de materiais, medicamentos e equipamentos; preservação, triagem e disponibilização do tecido ocular para a Central Estadual de Transplantes, entre outras obrigações contratuais.

O vínculo não tem custo e possui caráter colaborativo em favor da conscientização sobre a importância de doar órgãos e em benefício aos pacientes que aguardam nas filas de transplante.

“A doação de órgãos e tecidos é um gesto nobre e que salva vidas. Estamos otimistas e muito satisfeitos com essa nova parceria. Esperamos avançar cada vez mais neste objetivo para beneficiarmos mais pacientes com novos recomeços de vida”, disse a diretora-geral do HMMC, Amanda Correa da Cruz.

Para que a captação ocorra, de fato, há um complexo processo que envolve etapas fundamentais para a realização do procedimento, considerando diversas variáveis, entre elas as contraindicações clínicas.

Conforme critérios definidos para a captação, ressalta-se que órgãos como coração, pulmões, fígado, pâncreas e rins devem ser removidos antes da parada cardíaca, ou seja, mediante casos que evoluem para morte encefálica. Considerando o perfil de óbitos ocorridos no HMMC, a unidade não atende aos critérios para este tipo de captação.

Todo paciente que evolui a óbito com idade entre 2 e 80 anos, em até seis horas após a parada cardiorrespiratória, ou 24 horas, se o corpo estiver em câmara refrigerada, configura um potencial doador de tecidos oculares para transplante, não sendo necessário que o paciente esteja em morte encefálica.

PRIMEIRA DOAÇÃO

A primeira captação do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes ocorreu a partir da morte encefálica de uma mulher de 57 anos, em novembro do ano passado. Seu legado permaneceu através da doação de duas córneas e de um rim. A iniciativa, realizada em parceria com a Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, marcou um avanço significativo na área da saúde da região.

O HMMC realiza trabalho contínuo de sensibilização de suas equipes, coordenado pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT). O protocolo envolve a abordagem da família pelo médico após a confirmação de morte encefálica, seguida pela atuação da OPO em conjunto com um membro da CIHDOTT.