Hospital Regional de Ferraz deve ter ala psiquiátrica reformada no próximo ano

O setor de psiquiatria do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos deverá ser reformado no próximo ano. A informação foi passada pelo secretário estadual de Saúde, David Uip, ao deputado estadual André do Prado (PR) durante reunião na Comissão de Saúde, na Assembleia Legislativa. O encontro ocorreu na tarde de terça-feira (3).

Andre do Prado destacou a necessidade da obra na unidade de saúde, uma vez que o setor de psiquiatria possui, atualmente, 10 leitos para atendimento e com a reforma poderia prestar os cuidados necessários aos pacientes.

"É uma demanda fundamental e urgente que necessita desta obra para um atendimento adequado. Fiz questão pontuar este pedido ao secretário, que repassou esta boa notícia que a ala será totalmente reformada", comentou o parlamentar.

Técnicos da Secretaria Estadual de Saúde trabalham na elaboração do projeto, bem como no levantamento das planilhas de custos para a obra a fim de preparar o edital, que deverá ser lançado para definir a empresa que executará a obra.

HC em Suzano

O Hospital das Clínicas de Suzano foi outro tema abordado durante a reunião. David Uip explicou que, devido a uma necessidade, os pacientes que estavam sendo atendidos no antigo prédio foram transferidos para o imóvel mais novo. Ainda não há uma data para a entrega do novo complexo hospitalar. Este assunto deve ser discutido pelo Governo do Estado, a Prefeitura e a direção do hospital.