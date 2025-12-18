Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 18 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Hospital Santa Maria completa 10 anos com missa e planos

Padre Carmine Mosca comandou a celebração

18 dezembro 2025 - 09h38Por Da região
- (Foto: Divulgação)

O Hospital Santa Maria de Suzano celebrou uma Missa de Natal e Ação de Graças pelos 10 anos de fundação, relembrando a abertura da então primeira instituição particular de saúde do município. 

Planejado para oferecer saúde de qualidade com humanização e acolhimento no Alto Tietê, iniciou suas atividades enquanto Pronto Socorro, rapidamente expandindo sua estrutura até se tornar atualmente um hospital geral com vocação para investimentos constantes em alta complexidade e todos os setores.

O padre Carmine Mosca comandou a celebração citando os desafios que levam o Hospital Santa Maria a continuar se desenvolvendo. “É preciso sentir a salvação”, enfatizou o religioso numa referência de que é imprescindível manter os planos de ascensão.

Ele ressaltou que a assistência prestada aos alunos da escola Raul Brasil foi o fato que mais o marcou. O Hospital Santa Maria recebeu homenagens pelo fato.

A diretora Maria Esther Vieira do Nascimento Sarro agradeceu a todos os presentes, projetando mais uma data comemorativa daqui a 10 anos.

Ladeado pelos diretores Mannie Liu (à esq.) e Adalcindo Vieira, padre Carmine celebra missa no Hospital Santa Maria de Suzano

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alesp aprova projeto de lei e isenção de IPVA deve chegar a quase 80% da frota de motos do estado
Região

Alesp aprova projeto de lei e isenção de IPVA deve chegar a quase 80% da frota de motos do estado

Alto Tietê registra 253,3 milímetros de chuva após tempestade na terça
Região

Alto Tietê registra 253,3 milímetros de chuva após tempestade na terça

Alto Tietê soma 2,5 mil casos de dengue no ano e prefeituras reforçam ações
Mosquito Aedes Aegypti

Alto Tietê soma 2,5 mil casos de dengue no ano e prefeituras reforçam ações

Condemat abre inscrições para capacitar agricultores da região
Região

Condemat abre inscrições para capacitar agricultores da região

Servidores da Educação participam de capacitação de Brigada de Incêndio
Região

Servidores da Educação participam de capacitação de Brigada de Incêndio

Trabalhadores dos Correios avaliam greve na região
Região

Trabalhadores dos Correios avaliam greve na região