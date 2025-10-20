Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 20 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Hospital Santana realiza campanha Outubro Rosa para conscientização

Painel temático convida colaboradores, pacientes e acompanhantes a registrarem o momento de forma lúdica e descontraída

20 outubro 2025 - 12h54Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil deve registrar 73.610 novos casos de câncer de mama em 2025. Em 2023, mais de 20 mil mulheres morreram em decorrência da doença, com maior incidência nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Diante desse cenário, iniciativas de prevenção e conscientização tornam-se cada vez mais relevantes. Nesse contexto, uma programação promovida pelo Hospital Santana, em Mogi das Cruzes, contribui para gerar sensibilização, unindo afeto, informação e cuidado ao longo da campanha Outubro Rosa.  
 
Para promover impacto visual e estimular engajamento em torno da iniciativa, um painel temático, estrategicamente posicionado, convida colaboradores, pacientes e acompanhantes a registrarem o momento de forma lúdica e descontraída. Em paralelo, a Nutrição Hospitalar preparou uma ação especial: as “Refeições Rosas”. Com sobremesas temáticas, forros e tags informativas, cada bandeja servida levou uma mensagem de cuidado e conscientização.  

“Acreditamos que cada gesto simples pode gerar impacto. Quando o alimento, o ambiente e o acolhimento conversam com a causa, o cuidado vai além do físico e toca o emocional. Onde tem emoção envolvida, as repercussões positivas são potencializadas”, afirma Darleny Costa, nutricionista do Hospital Santana.

Deixe seu Comentário

Leia Também

33,3 mil estudantes do Alto Tietê fazem o Saeb
Região

33,3 mil estudantes do Alto Tietê fazem o Saeb

Noite de sexta é marcada pela 1ª formatura da Univesp de Ferraz
Região

Noite de sexta é marcada pela 1ª formatura da Univesp de Ferraz

Ferraz realiza manutenção nos cemitérios municipais para Dia de Finados
Região

Ferraz realiza manutenção nos cemitérios municipais para Dia de Finados

Workshop Conexão On Fire traz para Mogi as estratégias mais atuais do marketing e da comunicação
Região

Workshop Conexão On Fire traz para Mogi as estratégias mais atuais do marketing e da comunicação

Búfalos resgatados no Rio Pinheiros permanecem em haras de Suzano há 20 dias
Região

Búfalos resgatados no Rio Pinheiros permanecem em haras de Suzano há 20 dias

Parceria Público-Privada de obras do Tietê beneficiam 5 cidades da região
Região

Parceria Público-Privada de obras do Tietê beneficiam 5 cidades da região