IBGE: 32% das pessoas vivem juntas sem se casar no Alto Tietê; são 235 mil

O número de pessoas em união consensual no Alto Tietê cresceu e atingiu 32% da população, segundo dados do IBGE divulgados na semana passada. O percentual representa 235.680 pessoas, dentre aquelas que viviam algum tipo de união em 2022, que segundo o instituto, eram 728.084. A união consensual vem crescendo nos últimos anos. As pessoas dentro desse tipo de união não possuem registro civil ou religioso sobre o relacionamento.

Porém, o número de pessoas em união consensual, na região, ainda segue abaixo dos relacionamentos com registros no civil e no religioso, que somam 291.720 pessoas (40% do total de pessoas que viviam em união).

Segundo o IBGE, no Alto Tietê, em 2022, 728.084 pessoas viviam em união conjugal, como informado, seja no religioso e civil, só no religioso ou só no civil, e as consensuais. Outras 680.839 pessoas não viviam em nenhum tipo de união no ano do censo. O menor percentual segundo o IBGE são as pessoas com registro apenas no religioso, que representa 1% do total de pessoas que viviam em alguma união. O percentual representa 7.010 pessoas.

Outro dado do censo 2022 diz respeito, como citado, às pessoas com apenas união com registro civil, sem registro religioso. Nessa categoria, são 193.970 pessoas, o que representa 27% do total da região.

Cidades

Das dez cidades do Alto Tietê, apenas Itaquá registrou mais casais em união consensual do que em união civil e religiosa: 61.720 pessoas. Dentre aquelas com registro civil e religioso somam 54.090. Na cidade, 162.419 pessoas viviam em união em 2022.

Em Suzano, o IBGE aponta 138.717 pessoas vivendo em união, sendo 56.320 no civil e religioso e 43 mil, consensual.

Mogi das Cruzes, a maior cidade da região, registrou 200.986 pessoas vivendo em união em 2022. Desse total, 88.840 tinham registro civil e religioso e 57.480 viviam em união consensual.

Brasil

Pela primeira vez, no Brasil, a parcela de brasileiros que vivem em união conjugal consensual supera a proporção de matrimônios religiosos e civis. Em 2022, 38,9% das uniões conjugais eram consensuais. São 35,1 milhões de pessoas em situações como a de união estável, por exemplo.

Essa proporção era de 28,6% no ano 2000 e de 36,4% em 2010. A constatação está no suplemento "Nupcialidade e "Família" do Censo 2022, divulgado nesta quarta-feira (5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).