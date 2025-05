ICMS no 1º trimestre de 2025 cresce 12,7% na região, aponta Estado

O repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) às cidades do Alto Tietê cresceu 12,7% no 1º trimestre de 2025 se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

Os municípios receberam, entre janeiro e março deste ano, R$ 294,3 milhões. No 1º trimestre de 2024, foi repassado para a região um total de R$ 261,1 milhões.

A cidade que registrou o maior aumento de um ano para o outro foi Salesópolis, com 34,2%, saindo de R$ 2,5 milhões no ano passado para R$ 3,4 milhões em 2025.

Logo depois aparece Biritiba Mirim, com um crescimento de 30,2%. No primeiro trimestre de 2024, a cidade recebeu R$ 3,4 milhões e, neste ano, foram R$ 4,4 milhões. O top-3 é fechado por Santa Isabel: R$ 7,7 milhões em 2024 e R$ 9,4 milhões em 2025, o que representa um aumento de 22,2%.

Guararema vem na sequência, com um crescimento de 16,4%. A cidade saiu de R$ 8,7 milhões no 1º trimestre do ano passado para R$ 10,1 milhões no mesmo período deste ano. Para Mogi das Cruzes foram repassados R$ 71,9 milhões entre janeiro e março de 2024. Neste ano, a cidade recebeu R$ 83,3 milhões, um aumento de 15,9%.

Itaquaquecetuba teve um aumento de 12,7% de um período para o outro: R$ 38 milhões no ano passado e R$ 42,9 milhões neste ano. Depois aparece Poá, com um crescimento de 11,4%, saindo de R$ 12,5 milhões em 2024 para R$ 14 milhões em 2025.

Em Arujá, o repasse cresceu 10,5%. No ano passado, foram R$ 29,1 milhões enviados para a cidade e, neste ano, o município recebeu R$ 32,1 milhões. Suzano teve a 2ª menor variação da região: 9,3%, saindo de R$ 69,7 milhões em 2024 para R$ 76,2 milhões em 2025.

Ferraz de Vasconcelos fica em último no ranking de variação. O crescimento na cidade foi de 5%. O repasse, no primeiro trimestre de 2024, foi de R$ 17,1 milhões. No mesmo período deste ano, a cidade recebeu R$ 18 milhões.