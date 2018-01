Idesp 2017: Alto Tietê avança no ciclo 2 do Ensino Fundamental e Ensino Médio

O Estado anunciou os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp) do Alto Tietê.Todas as diretorias de ensino da região avançaram no ciclo 2 do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Houve queda no ciclo 1 do Ensino Fundamental. Em Itaquaquecetuba: 5º ano (5,97 para 5,48), 9º ano (2,73 para 2,76) e Ensino Médio (1,99 para 2,03). Mogi das Cruzes: ciclo 1 do Fundamental (4,80 para 4,61), ciclo 2 do Fundamental (2,74 para 2,98) e Médio (2,20 para 2,29). Suzano: de 4,71 para 4,6 no 5º ano, de 2,8 para 3,04, no 9º ano, e de 1,87 para 1,99).

O avanço reflete melhorias no desempenho da região no Saresp 2017. No ciclo 2 do Ensino Fundamental, Mogi das Cruzes subiu de 232,3 para 235,8, em Língua Portuguesa, e de 245,6 para 252,1, em Matemática. Já no Ensino Médio, o desempenho em Língua Portuguesa foi de 270,3 para 273,1 e, em Matemática, de 276,9 para 277,8. O anúncio acontece antes do início do ano letivo, para que as Diretorias de Ensino possam avaliar seus resultados.

As provas do Saresp foram aplicadas em 08 e 09 de novembro a alunos do 3º, 5º e 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio em todas as 5 mil unidades. Mais de 900 mil estudantes participaram da avaliação.

Boletins disponíveis por Diretoria de Ensino

Os resultados do Saresp estão sendo disponibilizados para cada diretoria regional uma semana antes do início do ano letivo. A estratégia da Secretaria é que as unidades possam utilizar os dados no planejamento das atividades. A proposta é que as equipes gestoras identifiquem os pontos mais críticos e criem planos de ação.

Provas Saresp

Diretoria de Ensino SERIE_ANO Disciplina média ITAQUAQUECETUBA 3º Ano EF LÍNGUA PORTUGUESA 162 ITAQUAQUECETUBA 3º Ano EF MATEMÁTICA 201,8 ITAQUAQUECETUBA 5º Ano EF LÍNGUA PORTUGUESA 218,7 ITAQUAQUECETUBA 5º Ano EF MATEMÁTICA 227,2 ITAQUAQUECETUBA 9º Ano EF LÍNGUA PORTUGUESA 233,7 ITAQUAQUECETUBA 9º Ano EF MATEMÁTICA 246,4 ITAQUAQUECETUBA EM-3ª série LÍNGUA PORTUGUESA 266,2 ITAQUAQUECETUBA EM-3ª série MATEMÁTICA 270,8 MOGI DAS CRUZES 3º Ano EF LÍNGUA PORTUGUESA 173,4 MOGI DAS CRUZES 3º Ano EF MATEMÁTICA 191,7 MOGI DAS CRUZES 5º Ano EF LÍNGUA PORTUGUESA 202,7 MOGI DAS CRUZES 5º Ano EF MATEMÁTICA 210,4 MOGI DAS CRUZES 9º Ano EF LÍNGUA PORTUGUESA 235,8 MOGI DAS CRUZES 9º Ano EF MATEMÁTICA 252,1 MOGI DAS CRUZES EM-3ª série LÍNGUA PORTUGUESA 273,1 MOGI DAS CRUZES EM-3ª série MATEMÁTICA 277,8 SUZANO 3º Ano EF LÍNGUA PORTUGUESA 175,9 SUZANO 3º Ano EF MATEMÁTICA 202,4 SUZANO 5º Ano EF LÍNGUA PORTUGUESA 203,1 SUZANO 5º Ano EF MATEMÁTICA 209,8 SUZANO 9º Ano EF LÍNGUA PORTUGUESA 239,5 SUZANO 9º Ano EF MATEMÁTICA 252 SUZANO EM-3ª série LÍNGUA PORTUGUESA 265,3 SUZANO EM-3ª série MATEMÁTICA 269,9

Idesp