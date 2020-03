Mogi das Cruzes confirma 1ª morte por coronavírus; paciente tinha 69 anos

ATUALIZADO ÀS 18H47

A Prefeitura de Mogi das Cruzes confirmou ontem a primeira morte por coronavírus na cidade. O paciente tinha 69 anos e possuía problemas cardiovasculares, diabetes e hipertensão. Ele estava internado no Hospital Municipal de Braz Cubas. A cidade possui outros 26 casos confirmados do vírus.

Agora, o Alto Tietê registra a segunda morte pela Covid-19. Nessa segunda-feira (30), um suzanense morreu pelo vírus enquanto estava internado em hospital na Capital. Por seu endereço residencial ser em Suzano, o número foi registrado na cidade. A cidade tem cinco casos confirmados.

Os outros casos positivos do vírus são de Arujá (3), Biritiba-Mirim (1), Ferraz de Vasconcelos (3), Itaquaquecetuba (3), Poá (1), Santa Isabel (1).

Guararema e Salesópolis são as únicas cidades sem casos confirmados na região.

Além dos casos confirmados, o Alto Tietê monitora 1.263 casos suspeitos do vírus, sendo que 470 aguardam exames médicos, por apresentarem sintomas mais graves.

Entre as cidades, Itaquá ainda lidera com mais casos suspeitos. São 327 pacientes monitorados na cidade. Até o levantamento de segunda eram 284.

Em Mogi e Suzano, além dos pacientes confirmados e das mortes registradas, as cidades apresentam 261 e 186 casos suspeitos do vírus, respectivamente.

Ferraz de Vasconcelos aparece com 202 casos suspeitos, com 47 pacientes com sintomas mais graves. Até segunda-feira a cidade tinha 195 suspeitos do vírus.

Arujá vem na sequência, com 106 suspeitos, onde 26 esperam por exames. Até segunda a cidade tinha 101 possíveis infectados.

Poá e Santa Isabel possuem números próximos. Ambas apresentam 71 casos suspeitos, com 60 e 35 casos mais graves, respectivamente.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 11, 4 e 24 casos suspeitos, respectivamente.

Em Biritiba, do total, apenas um paciente possui sintomas mais graves.

Em Guararema, dos quatro casos, dois apresentam sintomas mais graves e aguardam exames médicos.

Em Salesópolis apenas um paciente aguarda por exames.

Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê abrange também as cidades de Guarulhos e Santa Branca.

Em Guarulhos, foi confirmado quatro mortes por coronavírus. Além disso, a cidade possui 1.393 suspeitos, com 822 em situação mais grave.

Santa Branca possui os mesmo dois casos suspeitos da doença.