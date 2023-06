Idosos assistidos pelo Cras Kemel, em Poá, visitam o Museu da Língua Portuguesa

Os idosos assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Kemel, participaram de um passeio ao Museu da Língua Portuguesa, localizado na Praça da Luz, no Centro Histórico de São Paulo, nesta terça-feira (06).

De acordo com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, os passeios são realizados com o objetivo de desenvolver atividades para o convívio comunitário e sociabilidade dos idosos.

“Mais de 50 idosos participaram do passeio ao Museu, e ações como esta, são importantes, pois contribuem para o fortalecimento do convívio social. Já foram realizados nos últimos dias, passeios com os idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculos, dos Cras São José, Calmon Viana e Vila Jaú”, disse o secretário de Assistência Social, Felipe Esteves.