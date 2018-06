Idosos de Mogi terão prioridade no 160 a partir de julho

A partir do próximo mês de julho, os idosos terão prioridade de atendimento na Central de Agendamento do SIS – Sistema Integrado de Saúde. Às sextas-feiras, pessoas com mais de 60 anos poderão ligar para o telefone 160 para agendar consultas de clínica médica e ginecologia.

A notícia foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis, em reunião com o vereador Edson Santos (PSD) e a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Juraci Fernandes de Almeida, essa semana: “Trata-se de mais um importante avanço, resultado de uma proposta muito bem-vinda do vereador Edson Santos. Desta forma, nossos idosos passam a contar com uma oportunidade de agendamento exclusivo, personalizado e ainda mais qualificado pela nossa equipe”.

O vereador Edson Santos solicitou a prioridade para idosos no atendimento do 160 à Prefeitura, por meio indicação aprovada na Câmara Municipal em abril.

A reivindicação foi apresentada após a visita do vereador aos nove núcleos do CECIM – Centro de Convivência do Idoso Mogi das Cruzes, em diferentes regiões da cidade, no final de 2017: “Diante das demandas apresentadas, observamos que a dificuldade de fazer o agendamento pelo 160 era comum em todas as regiões de Mogi. Levamos o problema ao secretário Téo Cusatis, que foi muito sensível ao tema e, com o apoio do prefeito Marcus Melo, encontrou uma alternativa”.

Atualmente, o SIS 160 realiza uma média de 23 mil agendamentos mensais para pessoas com mais de 60 anos.

A Central de Agendamento do SIS 160 funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e aos sábados, das 7 às 13 horas.