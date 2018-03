Idosos de Poá participam do programa Melhor Viagem SP 2018

Cerca de 40 idosos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Vila Jaú viajaram nesta sexta-feira (16), para Taubaté, para conhecer os pontos turísticos da cidade, por meio do programa Melhor Viagem SP 2018, uma parceria da Secretaria de Turismo de Poá e Secretaria de Estado de Turismo.

“A proposta do Melhor Viagem SP é oferecer viagens de um dia (excursões) para destinos turísticos do Estado, com o objetivo de conhecer os atrativos turísticos, históricos, culturais e naturais dessas localidades, sendo uma experiência que possibilite o enriquecimento cultural, aprendizado e lazer. Aproveitei nesta manhã para conversar com os idosos de Poá antes da viagem e em nome do prefeito Gian Lopes desejar um bom passeio a todos”, comentou o secretário de Turismo, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon.

Turismo do Saber

Nessa quinta-feira (15), estudantes da escola municipal Roberto Elias Xidieh também viajaram para a cidade de Taubaté, porém, por meio do programa Turismo do Saber, outra parceria da Secretaria de Turismo de Poá e Secretaria de Estado de Turismo, que visa proporcionar a crianças de escolas públicas uma nova experiência de vida por meio do Turismo Social, na qual cada participante pode ter contato com diferentes paisagens, culturas, hábitos, recursos naturais, arquitetônicos, sociais, agregando novos valores, ampliando horizontes e adquirindo conhecimento que será levado para a vida dos turistas mirins.

“Trata-se de uma oportunidade única de interação social por meio não só do turismo, mas também da educação, da cultura, do meio ambiente, da cidadania, entre outras áreas”, acrescentou Tonho de Calmon.

A ação proporciona uma saída do ambiente escolar, com o objetivo de aprofundar os conteúdos desenvolvidos na sala de aula através da visita de um dia a determinados atrativos turísticos. Também é trabalhada a conscientização turística com os alunos participantes, abordando, de forma interdisciplinar, a atividade turística como fator de desenvolvimento sustentável e responsável.