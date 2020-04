Idosos são maioria entre as vítimas fatais do coronavírus incluindo dados do Alto Tietê e Guarulhos

As estatísticas dos casos fatais revelam que os idosos são as principais vítimas do coronavírus na área de abrangência do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Dos 25 óbitos registrados até essa quinta-feira (09/04), 20 foram de pessoas com 60 anos ou mais e as mulheres continuam sendo maioria – 15 no total. O número de notificações de Covid-19 ultrapassou a marca de quatro mil e há 278 casos confirmados.

Das 12 cidades que integram o CONDEMAT, seis delas têm óbitos por coronavírus: Arujá (1), Guarulhos (12), Mogi das Cruzes (7), Poá (1), Santa Branca (1) e Suzano (3). A última vítima, registrada hoje, é um morador de Guarulhos, de 65 anos.

As maiores taxas de letalidade por coronavírus até o momento estão em em Suzano, que contabiliza 3 óbitos entre 21 casos confirmados (14,3%); Guarulhos, com 12 mortes entre 107 pacientes infectados (11,2%), e Mogi das Cruzes, que tem 7 óbitos para 73 casos confirmados (9,6%).

Das 25 vítimas fatais, duas estão na faixa etária de 30 a 39 anos; duas entre 40 a 49 anos; uma entre 50 a 59 anos; cinco entre 60 a 69 anos; nove entre 70 a 79 anos; e seis entre 80 a 89 anos – confira gráfico. É de Guarulhos a pessoa mais nova que morreu por coronavírus, com 37 anos, e também a mais velha, com 89 anos.

As estatísticas divulgadas nesta quinta-feira mostram um total de 4.280 notificações nas 12 cidades do CONDEMAT, com 738 casos descartados e 278 confirmados – o restante é de suspeitos aguardando resultados ou casos leves que não tiveram coleta de exame. Há, ainda, 83 óbitos em investigação.