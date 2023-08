IFAB promove encontro com os candidatos ao Conselho Tutelar de Poá neste sábado

O Instituto de Formação Política Augusto Boal - IFAB fará um encontro com os candidatos ao Conselho Tutelar de Poá, neste sábado (26), a partir das 14 horas, no Espaço de Eventos Batuíra, na região central de Poá. O evento tem o objetivo de apresentar para a população, quem são os concorrentes que irão disputar a uma das cinco vagas titulares na eleição que ocorre no dia 1ª de outubro.

Segundo os organizadores, metade dos 24 candidatos deste ano já confirmou presença no encontro. Os objetivos são permitir que a população tenha mais acesso ao papel do Conselho Tutelar, que zela pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes e atue em caso de violações e, com isso, fazer com que os postulantes ao cargo tenham a oportunidade de se apresentar. Os futuros conselheiros terão mandato de quatro anos (2024 a 2027).

As regras do encontro preveem a participação do público com perguntas, que deverão ser encaminhadas por escrito a uma banca avaliadora, que poderá reelaborar ou agrupar as questões para melhor clareza do assunto. Os tempos de fala também foram distribuídos de forma igualitária a todos os concorrentes para garantir a isonomia entre eles. Dois mediadores irão conduzir o evento e poderão fazer intervenções, caso necessário. Os candidatos e o IFAB também concordaram que estes poderão levar materiais de divulgação de campanha, porém, não será permitido gritos, palavras de ordem ou manifestação que interrompa as falas.

Representantes do Poder Executivo, Legislativo, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Poá (CMDCA) e da Comissão Eleitoral foram convidados a prestigiar o encontro.

O Espaço de Eventos Batuíra fica na Rua Porto Ferreira, 89, Centro, Poá, SP. O encontro também será transmitido pelo canal No Ponto da Notícia, no Youtube e no Facebook.