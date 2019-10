Igreja cancela atividades da Jornada do Patrimônio Cultural

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo informa que, em função de uma decisão da Igreja, todas as atividades e visitas programadas para aconteceram nas Igrejas do Carmo pela programação da Jornada do Patrimônio Cultural 2019 foram canceladas. A palestra "Igrejas do Carmo - Jóias do Barroco em Mogi", com a Profa. Dra. Danielle M. S. Pereira, foi transferida para o Casarão do Carmo, no mesmo dia e horário.

Sobre a Jornada do Patrimônio

A Jornada do Patrimônio Cultural SP tem como intuito sensibilizar o público para a valorização dos patrimônios culturais dos municípios do Estado, por meio de visitas monitoradas, debates, atividades e ações gratuitas voltadas às tradições locais. Ela foi inspirado em uma iniciativa que nasceu na França e, a partir de 1999, passou a integrar o calendário de eventos de toda a Comunidade Europeia.

A programação da Jornada abrange não apenas o patrimônio material, mas também o imaterial. O evento é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), em parceria com as prefeituras.