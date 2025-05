Igreja Católica do Alto Tietê realiza missa em ação de graça ao novo papa, Leão XIV

A Igreja Católica no Alto Tietê, por meio do bispo da diocese de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini, convoca fiéis da região para uma santa missa em ação de graça ao novo papa eleito, Leão XIV. A missa será nesta quinta-feira (8) às 19 horas na Catedral de Sant'Ana, em Mogi.

"Dom Pedro Luiz Stringhini, Bispo diocesano de Mogi das Cruzes, convida aos reverendíssimos senhores padres e diáconos, aos reverendíssimos senhores religiosos e religiosas, membros dos diversos Institutos de Vida Consagrada e Novas Comunidades, aos distintos seminaristas, aos leigos e leigas das pastorais, movimentos e associações e a todos os fiéis cristãos para unidos em ação de graças apresentarem a Deus suas suplicas em favor do novo pontífice com a Santa Missa presidida pelo Exmo. Sr. Bispo Diocesano", diz nota emitida pela diocese.

Novo papa

Primeiro papa agostiniano, é o segundo pontífice americano depois de Francisco. O estadunidense Robert Francis Prevost, de 69 anos, nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois, filho de Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola. Ele tem dois irmãos, Louis Martín e John Joseph.

Passou a infância e a adolescência com a família e estudou primeiro no Seminário Menor dos Padres Agostinianos e depois na Villanova University, na Pensilvânia, onde se formou em 1977 em Matemática e estudou Filosofia. Em 1º de setembro do mesmo ano, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho (OSA) em St. Louis, na província de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Chicago, e fez sua primeira profissão em 2 de setembro de 1978. Em 29 de agosto de 1981, emitiu seus votos solenes.