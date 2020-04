Igreja de Mogi inicia campanha para arrecadar alimentos

A Primeira Igreja Batista de Mogi das Cruzes iniciou a campanha 'Um Kilo a Mais', que tem como objetivo arrecadar alimentos que serão destinados às famílias mais afetadas pela pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19).

A ideia é pedir para que as pessoas que forem ao supermercado, comprem “um quilo a mais” de alimentos, para que este seja doado à igreja. A meta inicial era de juntar uma tonelada, mas a entidade já chegou a 2,5 toneladas arrecadadas.

Guilherme Augusto Morais do Vale é músico da igreja e um dos organizadores da ação. Ele ressalta que a campanha visa ajudar ao próximo e que alguns guardas municipais de Mogi estão ajudando no processo.

“É um mandamento que Jesus deixou (ajudar ao próximo). Eu já passei por necessidade, e é muito bom ver o sorriso no rosto de uma pessoa que não esperava uma cesta básica. O GCM Carneiro e o GCM Marco Aurélio nos ajudam vendo as regiões que precisam de cesta básica durante o patrulhamento. Aí, a gente leva ao local. Fizemos algumas entregas na última quarta, no Botujuru”, conta o músico.

As entregas de alimentos podem ser feitas na própria igreja, às quartas-feiras, das 18 às 21 horas; e aos domingos, das 9 às 12 horas. “Nosso sistema é como um drive thru. Um grupo de pessoas com máscara e luvas fica na porta da igreja. Aí, o doador chega com os alimentos e não precisa descer do carro. Ela pode nos entregar sem ter contato direto”, conta.

Segundo Guilherme, algumas famílias estão cadastradas na igreja, mas há muitas pessoas necessitadas. Geralmente, quem realmente precisa e vai até o local, recebe doações.

O projeto segue durante o período de pandemia, mas a igreja quer seguir com a ação após isso. “É quando a situação vai apertar para muita gente”.

O telefone para mais informações sobre a ação é o 4726-6515. A Primeira Igreja Batista de Mogi das Cruzes fica na Rua Barão de Jaceguai, n° 1.019, na região central da cidade.