Igreja em Mogi faz campanha para arrecadar alimentos

A Primeira Igreja Batista em Mogi das Cruzes está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. De acordo com a organização, os mantimentos serão convertidos em cestas básicas que serão entregues às famílias cadastradas na denominação.

A campanha, intitulada de “1 kilo a mais”, se iniciou logo no começo da pandemia do novo coronavírus e já está completando mais de três meses em pleno funcionamento. De acordo com Guilherme Augusto, músico e um dos organizadores da campanha, a arrecadação de alimentos e a distribuição de cestas básicas já era realizada para membros da igreja.

Contudo, com a crise trazida junto com a pandemia, ampliar a campanha para fora dos muros da igreja foi o modo que a denominação encontrou para a ajudar a sociedade em tempos de quarentena e isolamento social. Segundo Augusto, uma quantidade expressiva de alimentos já foi arrecadada.

“Nós já arrecadamos 12 toneladas de alimentos e distribuímos 974 cestas básicas desde que começamos a campanha”, diz.

Entretanto, o organizador explica que ainda há cerca de 220 famílias cadastradas na iniciativa para receber a cesta básica. Ele conta que com a reabertura do comércio, o número de doações diminuiu drasticamente, o que tem preocupado a organização da campanha.

“O número de doações caiu muito assim que o comércio voltou a funcionar. Estamos precisando mesmo de doações, porque se não tivermos mais alimentos não vamos conseguir atender as famílias que ainda estão na espera da cesta”, diz.

As doações podem ser feitas diretamente na igreja localizada na rua Barão de Jaceguai, 1019, no Centro de Mogi das Cruzes próximo a Santa Casa. Nas quartas o atendimento é realizado das 17h às 20h e aos domingos das 9h às 12h e das 18h às 21h. São aceitos alimentos no geral e também agasalhos.

Vale ressaltar que as doações estão sendo realizadas no sistema drive-thru. Uma equipe estará no local retirando as doações.