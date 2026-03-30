II Corrida e Caminhada de Aniversário de Poá reúne mais de 700 participantes

A cidade de Poá viveu uma manhã de esporte, celebração e integração neste domingo (29) com a realização da II Corrida e Caminhada de Aniversário, evento que integrou as comemorações pelos 77 anos de emancipação político-administrativa do município. Com mais de 700 participantes, a prova foi considerada um grande sucesso pela organização e pelo público. O prefeito Saulo Souza deu a largada oficial da competição e, ao lado da primeira-dama Flavia Souza, correu parte do percurso junto aos participantes, reforçando o clima de união e festa que marcou o evento.

A segunda edição da corrida consolidou o evento no calendário esportivo e comemorativo da cidade, fortalecendo o espírito de integração e superação entre os moradores e atraindo atletas de outras cidades da região. Promovida pela administração municipal, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a Casa do Corredor, a prova contou com percurso de 6 quilômetros para corrida, 3 quilômetros para caminhada e largada especial destinada às pessoas com deficiência (PCD). A concentração e a largada ocorreram na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, na Avenida Antônio Massa, no Centro, reunindo famílias, esportistas e apoiadores.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância do evento para a cidade e para a promoção da qualidade de vida entre os moradores. “É uma grande alegria ver Poá reunida em uma manhã tão especial, celebrando nossos 77 anos com esporte, saúde e integração. A segunda edição da corrida superou todas as expectativas, com recorde de público e participação de atletas de toda a região, mostrando que este evento já se consolidou como uma das grandes marcas do aniversário da cidade.

Campeões da prova

Na classificação geral masculina, Roberto Bryan confirmou o favoritismo e conquistou o bicampeonato da prova com o tempo de 18min47s, estabelecendo um novo recorde no percurso. No feminino, a grande vencedora foi Cassia Vieira da Lima, que completou os 6 quilômetros com o tempo de 26min50s. Entre os moradores de Poá, o vencedor no masculino foi Caio Augusto Pinheiro Brandão, com 21min22s, enquanto, no feminino, a campeã foi Edila Rodrigues de Jesus Souza, com o tempo de 29min58s.

Cassia celebrou o resultado e destacou a qualidade da organização. “Foi uma prova maravilhosa, com um percurso muito bom. Já estou na expectativa para correr no próximo ano”, afirmou a campeã. Bicampeão da prova, Roberto Bryan ressaltou a emoção pela conquista e o recorde alcançado. “Estou muito feliz por conquistar o bicampeonato e ainda bater o recorde do tempo do percurso. Quero parabenizar a Prefeitura e o prefeito Saulo Souza pela excelente organização do evento”, destacou.

Vencedora na categoria moradores de Poá, Edila, que é moradora da Cidade Kemel, enfatizou a energia da competição. “Essa corrida tem uma energia incrível, organização impecável. As pessoas de outras cidades precisam vir no próximo ano porque vale muito a pena. Fico feliz em saber que ela já entrou para o calendário oficial das comemorações do aniversário de Poá”, afirmou. Já Caio Augusto, morador de Calmon Viana, destacou o orgulho de competir em sua cidade. “Participo de corridas há muito tempo e fico feliz em saber que a minha cidade tem uma corrida de alto nível. Poá merece e a população poaense também”, disse.