Ilha Marabá passará a abrir ao público também aos sábados

O Núcleo de Educação Ambiental Ilha Marabá vai abrir suas portas também aos sábados, a partir do próximo dia 24 de agosto. O espaço ficará aberto aos sábados, das 9 às 14 horas, para visitação do público, sem agendamento prévio. A abertura aos sábados será possível graças a uma parceria firmada entre a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e o Departamento de Biologia da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).

“Teremos vários estagiários do curso de Biologia da UMC que estão sendo treinados para receber e acompanhar os visitantes nas visitas monitoradas pelas trilhas”, comenta o diretor André Miragaia, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. No local os visitantes terão uma breve apresentação sobre a formação e um histórico da Ilha Marabá, além de apresentações com o simulador de erosão e as trilhas, que poderão ser acompanhadas pelos monitores.

Reintrodução de orquídeas

No dia 16 de junho, técnicos da Secretaria do Verde e Meio Ambiente flagraram duas pessoas que estavam no interior da mata no Parque Leon Feffer removendo e furtando orquídeas nativas em área preservada. O engenheiro agrônomo da Prefeitura Wilson de Souza Neto relatou a ocorrência: “Eles estavam com duas sacolas com diversas orquídeas. Quando avistamos as pessoas dentro da mata, abordamos o grupo e eles imediatamente saíram em disparada, porém deixaram para trás uma das sacolas e o material coletado, com cerca de 50 orquídeas cuidadosamente retiradas da natureza”, explicou.

Desde 2017, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente vem desenvolvendo um projeto de reintrodução de orquídeas nativas nas árvores do Parque Municipal. Em duas intervenções, em 2017 e 2018, mais de 500 espécimes de orquídeas foram coletados em troncos caídos dentro do parque. “São plantas que não sobreviveriam sem o manejo adequado” observa a bióloga Marcia Akemi Nakano, que trabalha no projeto de reintrodução. “Estamos fazendo essa reintrodução das orquídeas como parte do Programa Municipio VerdeAzul. Algumas orquídeas são muito raras, principalmente devido à perda de habitat”, explica.

O diretor André Miragaia destaca que as orquídeas resgatadas na tentativa de furto serão reintroduzidas na natureza pelo fato de estarem em um parque urbano. E o local escolhido para abrigá-las foi o Núcleo de Educação Ambiental Ilha Marabá. “Devido às características do espaço, com vegetação nativa e condições apropriadas, a Ilha Marabá será a nova casa dessas orquídeas. Elas serão reintroduzidas nas árvores, em condições similares que estavam quando foram retiradas”, explicou. A Ilha Marabá foi reaberta ao público e tem recebido um grande público diariamente desde a reinauguração.