Ilhabela-SP aposta em robô caiçara em nova campanha para atrair turistas no inverno

A cidade de Ilhabela, no litoral norte do estado de São Paulo, acaba de lançar uma campanha para fortalecer o turismo local e provar que o arquipélago é destino atrativo durante todo o ano, inclusive no inverno. A grande novidade é Mar.IA, robô de Inteligência Artificial (IA) generativa que funciona como guia virtual, orientando visitantes com sugestões de passeios, atividades culturais e experiências personalizadas, mesmo em dias chuvosos, ou de tempo instável.

Assinada pela *agência RP Propaganda*, a campanha tem o objetivo de ampliar a percepção dos turistas sobre as possibilidades que Ilhabela oferece para além das praias e da alta temporada. No Brasil, o arquipélago é pioneiro no uso deste tipo de ferramenta, que, em outras partes do mundo, já é usual no trade turístico.

Apesar do apelo indiscutivelmente tecnológico, a IA adotada para a campanha foi desenvolvida com características caiçaras, conforme explicou Harry Finger, secretário de Turismo de Ilhabela, durante o lançamento da campanha:

“A Mar.IA simboliza o encontro entre a inovação e a identidade local. Ela chega com Inteligência Artificial, mas logo se transforma, ao sentir o clima e a alma de Ilhabela. Isso é o que torna essa campanha tão especial”.

Disponível em múltiplas plataformas (site, aplicativo e WhatsApp), Mar.IA atua como uma espécie de assistente virtual de turismo, compartilhando roteiros acessíveis, incluindo trilhas, atrações culturais, experiências gastronômicas, observação de baleias, além de opções de ecoturismo. Tudo com linguagem acolhedora, referências à cultura litorânea, além de atendimento rápido e - apesar da Tecnologia incutida na guia virtual - mais humanizado.

A iniciativa reforça o posicionamento do município como Destino Turístico Inteligente, conceito adotado desde que Ilhabela foi selecionado pelo Turismo Futuro Brasil - uma parceria do Sebrae Nacional com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O programa incentiva cidades brasileiras a adotarem práticas sustentáveis, inclusivas e inovadoras no setor turístico, segundo explica o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci (PL):

“Nosso objetivo é garantir uma experiência de qualidade em qualquer estação. Mesmo nos dias de tempo fechado, Ilhabela tem muito a oferecer, e a Mar.IA é uma aliada neste processo de encantamento e de orientação”, destaca o liberal.

Com o slogan “Ilhabela é muito mais que praia”, a campanha elaborada pela RP Propaganda para o arquipélago já está sendo veiculada nas redes sociais, em plataformas digitais e nos canais oficiais da Prefeitura:

“A proposta é envolver tanto os visitantes quanto os moradores com a mensagem de que a cidade é um destino onde Tecnologia e tradição caminham juntas — e onde o inverno também pode surpreender”, complementa Alexandre Santasofia, diretor de Planejamento da RP Propaganda.