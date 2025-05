Imersão Digital Day do Sebrae apresenta estratégias inovadoras aos pequenos negócios do Alto Tietê

Focado no aperfeiçoamento dos negócios, o Sebrae-SP no Alto Tietê realiza, no dia 24 de maio, das 8h30 às 18h, o evento Imersão Digital Day. A capacitação gratuita, voltada a empreendedores de todos os segmentos, apresentará ferramentas digitais que facilitam a rotina das empresas, promovem inovação e impulsionam os lucros. Com 100 vagas disponíveis, a formação será realizada no escritório do Sebrae-SP no Alto Tietê, em Mogi das Cruzes.

Ao longo do dia, serão abordados temas como tráfego pago, inteligência artificial, campanhas de marketing digital e produção de conteúdo. Para participar do evento presencial, basta se inscrever pelo link: https://agenda.sebraesp.com.br/altotiete/evento/4562/turma/47736.

Kurth Tonn, analista de negócios do Sebrae-SP, explica que a imersão contará com conteúdo prático e acessível. “Hoje, a tecnologia está presente em todos os momentos do nosso dia. Queremos que os empreendedores aprendam a usar esses recursos para otimizar o tempo e aumentar as vendas. Serão oito horas de conteúdo dinâmico, com insights valiosos que os participantes já poderão aplicar para melhorar seus negócios”, reforça.

O escritório regional do Sebrae-SP no Alto Tietê fica na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes. Mais informações pelo telefone (11) 4723-4510.