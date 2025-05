Imersão Digital do Sebrae reúne 70 empresários em Mogi

A Imersão Digital Day do Sebrae-SP Alto Tietê atraiu mais de 70 pessoas no último sábado (25/05), em Mogi das Cruzes. A capacitação, focada em inteligência artificial (IA), produção de conteúdo e outras ferramentas digitais, está com inscrições abertas para as edições que acontecerão em Suzano e Guararema. Para participar gratuitamente, basta acessar o link https://agenda.sebraesp.com.br/altotiete.

A formação oferece conteúdo teórico aplicado de maneira simples e intuitiva, com foco no aperfeiçoamento dos negócios. Na programação da capacitação estão incluídos insights sobre tráfego pago, IA, campanhas de marketing digital e produção de conteúdo. Os próximos eventos ocorrerão em Guararema (Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico - Rua 19 de Setembro, 127, Centro), nos dias 2 e 3 de julho, das 19h às 22h, e em Suzano (Associação Comercial e Empresarial de Suzano - Rua Presidente Rodrigues Alves, 157, Centro) , no dia 26 de julho, das 9h às 18h.

O analista de negócios do Sebrae-SP, Kurth Tonn, ressalta que a Imersão Digital ajuda os empreendedores no processo de automatização dos negócios. “Com a aplicação das ferramentas digitais, os empresários têm mais tempo para se dedicar à administração das empresas, o que otimiza o tempo e, dessa forma, gera mais lucratividade”, disse.

Para o empresário Gerson Rodrigues da Silva, proprietário da Comercial Eletro, a Imersão Digital serviu para começar a aplicar a IA em seu negócio, além de ser um espaço importante para o networking. “Já estou colocando em prática o que aprendi na formação. Não estava aberto à IA, mas aprendi que é possível criar uma logomarca, desenvolver uma frase de impacto ou um vídeo. Essas ferramentas me ajudarão muito, já que atuo no marketplace, e a IA pode trazer boas ideias para a descrição de um produto e até mesmo um resumo sobre a minha empresa. O curso me abriu os horizontes”, afirmou.

Já a empresária Nathani Ribeiro Abif Silva, proprietária do Bellos Churros, ressaltou que o evento proporcionou diversas ideias para aplicar em eventos e na produção de seus doces. “A Imersão Digital abriu ainda mais a minha mente, ampliou minha visão para novas possibilidades e ferramentas de mídia que vão me ajudar a alcançar meus objetivos”, declarou.

Mais informações sobre a Imersão Digital podem ser obtidas pelo telefone (11) 4723-4510.