Imot é homenageado pela Agência de Fomento Empresarial por apoio ao desenvolvimento de Mogi

O Instituto Mogiano de Traumatologia e Ortopedia (Imot) recebeu homenagem durante a celebração dos quatro anos de atividades da Agência de Fomento Empresarial (AGFE) em reconhecimento à sua contribuição no desenvolvimento econômico e social da cidade. Com 49 anos de atuação, o instituto é referência em Saúde, com mais de 1 milhão de atendimentos ao longo de sua trajetória.

O Imot e mais 41 empresas integram a AGFE, que traz como missão o incentivo ao empreendedorismo, à inovação tecnológica, à geração de empregos, à responsabilidade social e ao desenvolvimento local.

A cerimônia de premiação, realizada no Clube Med Lake Resort, em Mogi das Cruzes, na quinta-feira (23/10), marcou a consolidação dos quatro anos de trabalho da AGFE. O evento contou com a presença da prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL); do vice-prefeito Téo Cusatis (PL); da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maira Cusatis; do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Marco Bertaiolli; do presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto; da presidente do PL Mulher de Mogi, Dana Costa, entre outras autoridades, empresários e representantes de entidades.

Representando o Imot, o diretor-administrativo e médico ortopedista, Alexandre Andrade, recebeu a honraria e frisou a importância da empresa, que cresceu lado a lado com Mogi das Cruzes e hoje celebra sua contribuição com o desenvolvimento local:

“Podemos dizer que hoje devolvemos um pouco do que a cidade tanto nos ofereceu em quase cinco décadas de nossa história. O Imot, atualmente, é uma referência não só em Mogi das Cruzes, mas na região do Alto Tietê como um todo. Mas, nosso coração está aqui. Investimos e continuamos a apostar no município porque acreditamos em seu potencial”, destacou o diretor-administrativo.

Ainda durante a cerimônia, a AGFE entregou uma doação no valor de R$ 87 mil ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, que será revertido para a campanha de Natal do município, em prol das crianças em vulnerabilidade.



Em outra ação social, foram destinados R$ 12 mil para a compra de uma cadeira de rodas para o paratleta olímpico de bocha, Maciel Santos, medalha de ouro na modalidade nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012.