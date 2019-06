Implantação de coleta seletiva fecha Semana do Meio Ambiente

O prefeito de Poá, Gian Lopes, participou neste sábado (8) de evento que fechou a programação da Semana do Meio Ambiente. Foi realizada a implantação da coleta seletiva de resíduos residenciais no Jardim Nova Poá, em parceria com a Cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente (Cruma). No Departamento de Meio Ambiente, com participação do Grupo de Escoteiros de Poá e a Cruma, ainda foi realizada exposição das peças de reutilização de pneus; palestra e oficina sobre a coleta seletiva; e no final uma caminhada de conscientização sobre coleta seletiva. Atividade contou também com a participação do secretário de Governo, Comunicação e Meio Ambiente, Fernando Miranda, do presidente da Cruma, Marcos Antonio de Lima e do diretor do Grupo de Escoteiros, Carlos Alberto, o Caco.



Segundo o prefeito Gian Lopes, a Semana do Meio Ambiente foi extremamente importante para discutir os temas ligados ao Meio Ambiente no município, atingindo a população de uma maneira geral. “Foram realizados diversos eventos e por meio deles levamos informações importantes aos poaenses sobre a necessidade de preservarmos nossas áreas verdes”.



O secretário de Governo, de Comunicação e de Meio Ambiente, Fernando Miranda, disse que a Semana do Meio Ambiente foi uma grande oportunidade de conscientização da população. “Reforço ser muito importante sempre realizar ações de conscientização e reflexão no sentido da preservação do Meio Ambiente. Devemos fazer o bom uso da natureza e dos espaços verdes”.



Coleta seletiva

De acordo com Roberto Laureano da Rocha, que é um dos fundadores da Cruma, foi muito interessante a oportunidade da implantação do projeto de coleta seletiva no Jardim Nova Poá durante a Semana do Meio Ambiente. “Fica mais fácil levar a mensagem à população sobre a necessidade de separar materiais que são possíveis de serem reciclados. Hoje já atendemos cerca de 30% da cidade e o objetivo é chegar um dia a 100%”.



Rocha também convidou os moradores da Nova Poá a participarem da coleta seletiva, protegendo o Meio Ambiente e ajudando a gerar trabalho e renda. “É muito fácil as pessoas participarem. Devem separar um saco, sacola ou caixa os materiais recicláveis e em outros os materiais não recicláveis. Depois só direcionar os recicláveis para a cooperativa Cruma nos dias que nossa equipe passar pelo bairro”.



Mais informações sobre o trabalho podem ser obtidas no telefone (11) 4639-4028.



Semana do Meio Ambiente

As atividades da Semana do Meio Ambiente tiveram início na última segunda-feira (3), com um evento de abertura na Prefeitura de Poá, com plantio arbóreo e com a participação do prefeito Gian Lopes.



Na terça-feira (4) foi realizado um plantio arbóreo na Rua Dom Pedro II, próximo ao número 1081. Na quarta-feira (5) aconteceu a Manhã Ecológica e na quinta-feira (6) visita à empresa Natureza de Poá “Fonte Primavera”. Ontem (7) plantio arbóreo em áreas na Rua Foz do Iguaçu e Rua Senador Luís Carlos Prestes.



E fechando, neste sábado (8), diversas atividades no Jardim Nova Poá. Os responsáveis pela programação da Semana do Meio Ambiente foram José Airton Macedo e Luciana Pasdiora, do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais.