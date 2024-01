Inadimplência no comércio cai 11,8% em dezembro de 2023

O número de inadimplentes no comércio de Suzano, em dezembro de 2023, teve uma redução de 11,8% em comparação com dezembro de 2022.

No mês doze de 2022, 8.866 inadimplentes foram incluídos no banco de dados administrado pela da Boa Vista - SCPC , enquanto em dezembro de 2023, o número caiu para 7.929 pessoas.

Os dados foram divulgados pela Associação Comercial e Empresarial (ACE).

Segundo a ACE, a redução se deve à queda no desemprego. Segundo a associação, em dezembro de 2022 o índice estava na casa de 9,3%, enquanto dezembro de 2023 fechou com 7,5%.

“Os dados confirmam que as pessoas têm intenção de pagar quando fazem suas compras”, afirma a ACE.

Negociação de dívidas

Segundo a Associação Comercial Empresarial, em relação à negociação de dívidas, a estabilidade é mantida, pois, em dezembro de 2022, 5.011 pessoas saíram da lista de inadimplentes após negociarem suas dívidas. No mesmo período em 2023, esse número manteve-se consistente, com 4.918 pessoas retiradas após acordos bem-sucedidos.