Incêndio atinge área de mata em Mogi

Um incêndio atingiu uma área de mata na Avenida Francisco Rodrigues Filho, em Mogi das Cruzes, na tarde desta sexta-feira (22). O fogo estava próximo ao Parque Centenário.

As chamas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros e foram extintas por volta das 18 horas. Até o momento, não há registro de danos aos moradores de condomínios próximos ao local. O Corpo de Bombeiros segue monitorando possíveis novos focos de incêndio.

A ação teve apoio da Defesa Civil e dos moradores locais, que participaram para evitar que as chamas se alastrassem à área residencial.

A Defesa Civil de Mogi alerta para o grande risco de incêndio neste período de estiagem, já que a vegetação seca favorece a rápida propagação do fogo, o que pode gerar incêndios florestais e urbanos, com sérias consequências como a emissão de gases poluentes, agravamento de doenças respiratórias, e riscos à biodiversidade e ao patrimônio.