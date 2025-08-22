Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 22 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Incêndio atinge área de mata em Mogi

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Meio Ambiente trabalham no caso

22 agosto 2025 - 17h58Por Gabriel Vicco - de Mogi
Incêndio atinge área de mata em MogiIncêndio atinge área de mata em Mogi - (Foto: Divulgação/PMMC)

Um incêndio atingiu uma área de mata na Avenida Francisco Rodrigues Filho, em Mogi das Cruzes, na tarde desta sexta-feira (22). O fogo estava próximo ao Parque Centenário.

As chamas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros e foram extintas por volta das 18 horas. Até o momento, não há registro de danos aos moradores de condomínios próximos ao local. O Corpo de Bombeiros segue monitorando possíveis novos focos de incêndio. 

A ação teve apoio da Defesa Civil e dos moradores locais, que participaram para evitar que as chamas se alastrassem à área residencial.

A Defesa Civil de Mogi alerta para o grande risco de incêndio neste período de estiagem, já que a vegetação seca favorece a rápida propagação do fogo, o que pode gerar incêndios florestais e urbanos, com sérias consequências como a emissão de gases poluentes, agravamento de doenças respiratórias, e riscos à biodiversidade e ao patrimônio.

Deixe seu Comentário

Leia Também

32ª Expo Aflord segue neste fim de semana com flores, cultura e concurso de cosplay
Arujá

32ª Expo Aflord segue neste fim de semana com flores, cultura e concurso de cosplay

Ferraz envia representantes para a Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
Região

Ferraz envia representantes para a Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

Programa Acredita Delas pode beneficiar 64 mil MEIs no Alto Tietê
Região

Programa Acredita Delas pode beneficiar 64 mil MEIs no Alto Tietê

Sebrae-SP apoia Fórum Regional de Mulheres do Condemat+ e reforça protagonismo feminino
Região

Sebrae-SP apoia Fórum Regional de Mulheres do Condemat+ e reforça protagonismo feminino

Aluna de Poá vai representar SP em conferência sobre justiça climática e educação ambiental
Região

Aluna de Poá vai representar SP em conferência sobre justiça climática e educação ambiental

Estado entrega 5 obras em escolas por mês nas cidades do Alto Tietê
Região

Estado entrega 5 obras em escolas por mês nas cidades do Alto Tietê