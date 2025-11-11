Incentivando doação de sangue, OAB Itaquá promove café solidário nesta sexta-feira

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba), por meio da Comissão de Direito Social junto ao Hemocentro de Suzano e ao Instituto de Advogados Previdenciários (Iape), promoverá um café solidário nesta sexta-feira (14/11), das 9 às 17 horas, em sua sede (rua Ademaria, 315 - Vila Virgínia) para receber advogados, advogadas e munícipes interessados em fazer doações de sangue para colaborar com o estoque da entidade de saúde.



Os interessados em participar devem se inscrever gratuitamente ao preencher o formulário online disponibilizado pela subseção no link bit.ly/OABDoeSangue para, assim, além de colaborar com uma causa social de primeira importância, poder ainda desfrutar de um momento de encorajamento e descontração junto à classe. A organização estará recebendo doadores de todos os tipos sanguíneos, em especial aqueles cuja tipagem configura-se como O ou A. Atualmente, estas variações encontram-se em menor quantidade nos estoques do Hemocentro, portanto, a arrecadação destas espécies é considerada mais urgente.



Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, descansado e bem alimentado. Não podem doar pessoas que tenham feito cirurgia no último ano, realizado tatuagens, piercings ou exames como endoscopia e colonoscopia nesse período. Tais medidas são mundialmente adotadas para garantir a segurança do doador e do receptor.



A vice-presidente da subseção e presidente da Comissão de Direito Social, Cleópatra Lins Guedes, reforçou que a participação de todos é bem-vinda e amplamente necessária. “A doação é um ato voluntário, seguro e que pode beneficiar até quatro pessoas com apenas uma bolsa de sangue. Em momentos de emergência ou tratamento de doenças, cada gota faz a diferença, portanto, contamos com a presença de todos”, constatou.



A presidente da subseção, Matilde Gomes, reforçou o papel social da OAB enquanto entidade ativa no dia a dia do município. “Trabalhar em prol do Direito é uma das nossas metas, contudo, nossa missão central é servir à sociedade e, neste contexto, incentivar doações de sangue é uma iniciativa que consideramos fundamental. Por isso, também em nome da presidente da Comissão de Ação Social do Iape, Dra. Emília Mirtes Albuquerque, e da representante do instituto em Itaquaquecetuba e ex-integrante da nossa diretoria, Silvana Dias Batista, convido a todos para doar e colaborar”, pontuou.