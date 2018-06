INCRA e Prefeitura de Mogi selam parceria para serviços de infraestrutura em Jundiapeba

Os agricultores de Jundiapeba, instalados na região popularmente conhecida como Chácara dos Baianos, estão prestes de obter a tão reivindicada melhoria nas estradas vicinais de acesso ao bairro. A Prefeitura de Mogi das Cruzes e Superintendência do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) firmaram parceria para promover as benfeitorias naquela região. O acordo, intermediado pelo vereador Francimário Vieira, o Farofa (PR), durante reunião na noite dessa quarta-feira (20) estabelece uma série de medidas para celebração de convênio entre as partes e envio de recursos do governo federal para obras nas estradas vicinais da Chácara dos Baianos.

“Na prática, demos o primeiro passo para as benfeitorias naquela região que está em adiantado processo de regularização fundiária”, sintetizou o superintendente regional do INCRA-SP, Edson Alves Fernandes.

No encontro com o prefeito Marcus Melo, na noite de quinta-feira, Edson Fernandes manifestou interesse em ceder áreas de propriedade do órgão à Prefeitura de Mogi, a fim de estabelecer logradouros e celebrar convênio para melhorias nas vicinais.

“Existem recursos disponíveis e que vão ajudar muito essa região de Mogi das Cruzes. Nesta reunião, alinhamos os trâmites burocráticos a fim de contemplar a região dos chacareiros, não apenas com as escrituras de assentamento (regularização fundiária), mas também com todas as benfeitorias necessárias em áreas produtoras”, reforçou. O superintendente do INCRA que garantiu ainda a instalação de placas de demarcação no

O prefeito Marcus Melo (PSDB) também ficou satisfeito com a reunião que contou ainda com a presença de membros da APROJUR (Associação de Produtores de Jundiapeba). “Estamos dispostos a fazer o que for necessário para realizar melhorias na Chácara dos Baianos”, disse.

Para Farofa, a reunião desta quarta-feira foi “extremamente produtiva”. “O diálogo e a boa vontade política são essenciais para promover as mudanças. Há tempos acontecem as negociações entre a Prefeitura e o INCRA e, felizmente, após anos, estamos tendo considerável avanço. Agora vai”, afirmou o vice-presidente da Câmara Municipal.

Josemir Fernandes, o Miro, diretor da APROJUR também está confiante das melhorias naquela região de Jundiapeba. “Após anos de luta, consigo ver luzes no fim do túnel”.