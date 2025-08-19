Envie seu vídeo(11) 4745-6900
19/08/2025
Região

Indicação de Priscila Yamagami vira item obrigatório do Plano de Integridade de Mogi

Guia Lilás, que prevê normas de combate aos assédios moral e sexual nas repartições públicas, agora faz parte de uma lei municipal

19 agosto 2025
Indicação de Priscila Yamagami vira item obrigatório do Plano de Integridade de MogiIndicação de Priscila Yamagami vira item obrigatório do Plano de Integridade de Mogi - (Foto: Divulgação)

A indicação número 473, de autoria da vereadora Priscila Yamagami (PP), se tornou lei em Mogi das Cruzes. Em 19 de março deste ano, a parlamentar indicou que fosse feito um estudo por parte da Prefeitura sobre a implantação do Guia Lilás – que prevê o combate aos assédios moral e sexual nas repartições públicas – na cidade.

Após a indicação ter sido aprovada em Plenário, foi encaminhada à Secretaria Municipal de Gestão e Contratações Públicas, para que fossem criadas normas para evitar qualquer tipo de perseguição ou importunação contra servidores. Agora, a indicação faz parte do Plano de Integridade de Mogi, instituído por meio de lei municipal e lançado recentemente. O item 24 (de um total de 41) é o que se refere ao Guia Lilás.

“Toda forma de violação dos direitos humanos precisa ser combatida, dentro e fora do serviço público. A gente sabe que, infelizmente, existem muitos casos de assédio moral ou sexual contra servidores, que acabam adoecendo, se afastando do trabalho e sofrendo muito. Para a cidade ficar bem, os servidores precisam estar bem, protegidos e cuidados”, afirma Priscila Yamagami.

A indicação 473 da vereadora pode ser consultada no site da Câmara Municipal (cmmc.com.br) e o Plano de Integridade de Mogi está à disposição no site da Prefeitura de Mogi (https://dadosabertos.mogidascruzes.sp.gov.br/plano-municipal-integridade).

