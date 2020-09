Índice de mortes por Covid-19 sobre casos positivos chega a 5,2% no Alto Tietê

Com as 12 novas mortes por Covid-19 registradas no último dia, cerca de 5,2% dos pacientes infectados pelo vírus no Alto Tietê morreram. O total de mortes chegou a 1.305 na região. No último dia foram registradas 271 casos positivos e vírus já atingiu 25.068 pessoas até o momento.

As novas mortes foram registras em seis cidades: Arujá (1), Ferraz (1), Mogi (2), Poá (1), Santa Isabel (1) e Suzano (6).

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 357 mortos. Salesópolis segue em último, com 14. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (75), Biritiba-Mirim (25), Ferraz de Vasconcelos (154), Guararema (31), Itaquá (258), Mogi (357), Poá (98), Salesópolis (14), Santa Isabel (66) e Suzano (227).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 7.797, tendo registrado 118 novos casos. Salesópolis figura em último, com 213, não tendo registrado novos contaminados. Suzano teve 32 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.856), Biritiba-Mirim (389), Ferraz de Vasconcelos (2.136), Guararema (511), Itaquá (4.359), Mogi (7.797), Poá (1.795), Salesópolis (213), Santa Isabel (1.148) e Suzano (4.864).

Casos recuperados

Mogi ainda possui o maior índice, com 6.241 recuperados, tendo registrado 5 novos recuperados no último dia. Enquanto Salesópolis o menor, com 171. Em Suzano foram 7 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.674), Biritiba-Mirim (265), Ferraz (1.090), Guararema (420), Itaquá (2.164), Mogi (6.241), Poá (921), Salesópolis (171), Santa Isabel (995) e Suzano (4.075).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 75 1.856 1.674 Biritiba 25 389 265 Ferraz 154 2.136 1.090 Guararema 31 511 420 Itaquá 258 4.359 2.164 Mogi 357 7.797 6.241 Poá 98 1.795 921 Salesópolis 14 213 171 Santa Isabel 66 1.148 995 Suzano 227 4.864 4.075 Total 1.305 25.068 18.016

Casos suspeitos