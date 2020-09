Índice de pacientes descartados para Covid-19 no Alto Tietê chega a 61%

O percentual de pacientes descartados para Covid-19 no Alto Tietê chega a 61%. Ou seja, mais da metade dos pacientes com suspeita para o vírus já foram descartados. Atualmente são 96 mil casos suspeitos e 59 mil já foram descartados.

A região registrou nesta terça-feira 9 mortes e total chega a 1.365. Os novos óbitos estão divididos entre Arujá (1), Itaquá (3), Mogi (2) e Suzano (3).

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 367 mortos. Salesópolis segue em último, com 14. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (78), Biritiba-Mirim (27), Ferraz de Vasconcelos (155), Guararema (31), Itaquá (288), Mogi (367), Poá (100), Salesópolis (14), Santa Isabel (66) e Suzano (239).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 8.049, tendo registrado 2 novos casos. Salesópolis figura em último, com 222, tendo registrado três novos contaminados. Suzano teve 35 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.932), Biritiba-Mirim (403), Ferraz de Vasconcelos (2.574), Guararema (539), Itaquá (4.542), Mogi (8.049), Poá (1.877), Salesópolis (222), Santa Isabel (1.174) e Suzano (5.075).

Casos recuperados

Mogi ainda possui o maior índice, com 6.268 recuperados, tendo registrado 5 novos recuperados no último dia. Enquanto Salesópolis o menor, com 172. Em Suzano foram 40 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.732), Biritiba-Mirim (267), Ferraz (1.179), Guararema (457), Itaquá (2.255), Mogi (6.268), Poá (924), Salesópolis (172), Santa Isabel (1.037) e Suzano (4.445).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 96.764 possíveis infectados. Aumento de 429 casos suspeitos comparado aos dados de segunda-feira.

Mogi lidera com 43.258 pacientes com suspeita do vírus, seguido de Suzano, que aparece com 15.261 pacientes com suspeita do vírus. No levantamento de segunda-feira eram 15.121 casos.

Itaquá tem 9.032 pacientes monitorados na cidade. Ferraz de Vasconcelos tem 8.645 pacientes monitorados, seguido por Arujá com 6.201 e Poá, que contabiliza 5.847 suspeitos.

Santa Isabel contabiliza 3.888 pacientes suspeitos. Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 1.573, 2.465 e 594 casos suspeitos, respectivamente.

