Índice de recuperados sobre contaminados pela Covid-19 no Alto Tietê sobe para 75%

O Alto Tietê registrou 173 novos pacientes recuperados da Covid-19 nos últimos três dias. Com isso, o índice de pacientes curados da doença, sobre o total de infectados na região chega a 75%. O total de curados é de 21.274 e de infectados está em 28.227.

Entre os novos óbitos, foram sete registrados nos últimos dias, divididos entre: Ferraz (2), Mogi (3), Santa Isabel (1) e Suzano (1).

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 390 mortos. Salesópolis segue em último, com 15. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (83), Biritiba-Mirim (28), Ferraz de Vasconcelos (158), Guararema (31), Itaquá (294), Mogi (390), Poá (108), Salesópolis (15), Santa Isabel (68) e Suzano (247).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 8.553, tendo registrado 56 novos casos. Salesópolis figura em último, com 239, tendo registrado 3 novos contaminados. Suzano teve 72 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (2.043), Biritiba-Mirim (438), Ferraz de Vasconcelos (2.881), Guararema (570), Itaquá (4.898), Mogi (8.553), Poá (1.994), Salesópolis (239), Santa Isabel (1.230) e Suzano (5.381).

Casos recuperados

Sobre os recuperados, foram 173 no último dia. Mogi ainda possui o maior índice, com 7.403 recuperados, tendo registrado 10 novos recuperados no último dia. Enquanto Salesópolis o menor, com 212. Em Suzano foram 42 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.874), Biritiba-Mirim (311), Ferraz (1.353), Guararema (517), Itaquá (2.547), Mogi (7.403), Poá (1.105), Salesópolis (212), Santa Isabel (1.112) e Suzano (4.840).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 83 2.043 1.874 Biritiba 28 438 311 Ferraz 158 2.881 1.353 Guararema 31 570 517 Itaquá 294 4.898 2.547 Mogi 390 8.553 7.403 Poá 108 1.994 1.105 Salesópolis 15 239 212 Santa Isabel 68 1.230 1.112 Suzano 247 5.381 4.840 Total 1.422 28.227 21.274

Casos suspeitos