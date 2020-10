Índice de recuperados sobre contaminados pela Covid-19 no Alto Tietê está em 75%; foram 145 curados nesta quarta

O índice de pacientes recuperados da Covid-19 sobre infectados está em 75%. O mesmo percentual registrado há uma semana. São 21.531 curados da doença, sendo 145 no último dia. Infectados somam 28.676, com 172 nesta quarta-feira.

Entre as novas mortes, foram 4 registradas no ultimo dia, dividias entre Ferraz (2) e Mogi (2).

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 393 mortos. Salesópolis segue em último, com 15. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (83), Biritiba-Mirim (29), Ferraz de Vasconcelos (161), Guararema (31), Itaquá (297), Mogi (393), Poá (109), Salesópolis (15), Santa Isabel (68) e Suzano (250).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 8.791, tendo registrado 51 novos casos. Salesópolis figura em último, com 239, não tendo registrado novos contaminados. Suzano teve 12 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (2.075), Biritiba-Mirim (445), Ferraz de Vasconcelos (2.895), Guararema (576), Itaquá (4.989), Mogi (8.791), Poá (2.015), Salesópolis (239), Santa Isabel (1.236) e Suzano (5.415).

Casos recuperados

Sobre os recuperados, foram 145 no último dia. Mogi ainda possui o maior índice, com 7.425 recuperados, tendo registrado 4 novos recuperados no último dia. Enquanto Salesópolis o menor, com 214. Em Suzano foram 14 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.886), Biritiba-Mirim (311), Ferraz (1.427), Guararema (523), Itaquá (2.604), Mogi (7.425), Poá (1.142), Salesópolis (214), Santa Isabel (1.121) e Suzano (4.878).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 83 2.075 1.886 Biritiba 29 445 311 Ferraz 161 2.895 1.427 Guararema 31 576 523 Itaquá 297 4.989 2.604 Mogi 393 8.791 7.425 Poá 109 2.015 1.142 Salesópolis 15 239 214 Santa Isabel 68 1.236 1.121 Suzano 250 5.415 4.878 Total 1.436 28.676 21.531

Casos suspeitos