Indústria demite em junho e reduz saldo do emprego no Alto Tietê

Depois de dois meses de saldo positivo, a indústria do Alto Tietê voltou a demitir em junho/2019. O nível de emprego industrial,divulgado nesta quarta-feira (17) pelo CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, apresentou variação de -0,84%, o que significou uma queda de aproximadamente 500 postos de trabalho nas oito cidades da Região (Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano).

Com o resultado, o Alto Tietê fechou o primeiro semestre com um saldo de 350 empregos (acumulado de 0,55%) e o 13º lugar no ranking das 36 regiões industriais do Estado. Em seis meses, a indústria na Região criou 1,1 mil vagas de trabalho, mas fechou outras 750, o que preocupa a direção do CIESP Alto Tietê.

“Mesmo num patamar abaixo do desejado, a indústria no Alto Tietê vinha num crescente e com um saldo satisfatório de empregos criados frente a outras regiões paulistas. Porém, agora também sentimos o reflexo da retração da produção industrial de forma mais acentuada e com preocupação porque, infelizmente, não há perspectivas a curto prazo de melhora”, avalia José Francisco Caseiro, diretor do CIESP Alto Tietê. “A aprovação da Reforma da Previdência deu animo, mas ainda não o suficiente para provocar uma reação do mercado.Embora o saldo do semestre permaneça positivo, junho de 2019 teve o pior resultado dos últimos seis anos na Região”, acrescenta.

Em junho/2019, o Alto Tietê acompanhou os índices negativos registrados pelo Estado quase como um todo. Das 36 regiões industriais analisadas, 27 contabilizaram variações decrescentes no nível de emprego, o que gerou uma média estadual de -0,61%, com fechamento de 13 mil postos de trabalho.

No Alto Tietê, o resultado de junho/2019 foi influenciado pelas variações negativas de Veículos Automotores e Autopeças (-0,82%); Produtos Químicos (-1,18%); Produtos Têxteis (-0,83%) e Produtos de Minerais Não-Metálicos (-0,69%), todos esses setores que vinham registrando bons desempenhos, sendo que os dois últimos continuam com saldo positivo no ano. Dos19 setores avaliados na pesquisa do CIESP na Região,10 estão com variação negativa no ano.