Indústria distribui seis mil cobertores para população carente do Alto Tietê

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo destinou seis mil cobertores para o SESI-SP distribuir entre a população carente do Alto Tietê. A iniciativa é mais uma ajuda da indústria para o enfrentamento da pandemia de coronavírus e vai aquecer o frio das pessoas que vivem em vulnerabilidade social nas cidades de Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Suzano.

A remessa já está na Região e a entrega dos cobertores aos mais necessitados será realizada ainda nesta semana, por intermédio das 38 entidades sociais da região que participam atualmente do programa alimentar emergencial, o qual distribui refeições diárias nas três cidades onde funcionam escolas do SESI-SP.

“Nos próximos dias entraremos no inverno mais rigoroso e essa doação de cobertores será uma grande ajuda porque, em razão da pandemia e da quarentena, há uma dificuldade nas campanhas de agasalho realizadas nas cidades para o atendimento da população carente”, comenta o diretor de Centros de Atividade do SESI-SP no Alto Tietê, Carlos Frederico D’ Avila de Brito.

Em Ferraz de Vasconcelos, o SESI-SP vai entregar 1,2 mil cobertores entre 10 entidades sociais que atendem a população mais vulnerável. Em Mogi das Cruzes, 12 associações assistenciais vão receber 1,0 mil unidades. Em Suzano, serão 3,0 mil cobertas divididas entre 15 entidades. Os outros 800 cobertores serão distribuídos entre quatro ONGs que foram atendidas pelo programa alimentar em maio.

Em todo o Estado, a FIESP fez a doação de 100 mil cobertores. Nas cidades atendidas, as equipes das ONGs e projetos sociais cadastradas receberão também um kit com álcool gel e máscaras faciais para seus colaboradores e voluntários.

“A indústria tem feito várias ações para minimizar os impactos da pandemia na população e aqui no Alto Tietê não poderia ser diferente, pois a região tem um dos principais parques fabris do Estado, possui uma regional da Fiesp/Ciesp e conta com unidades escolares do SESI e do SENAI. Toda ajuda neste momento é importante e a indústria regional, mesmo também muito atingida pela crise, tem auxiliado em várias frentes, como a manutenção de respiradores para os hospitais, a distribuição de refeições e a doação de cobertores”, ressalta o diretor do Sistema Fiesp/Ciesp no Alto Tietê, José Francisco Caseiro.

Campanha do Agasalho

A entrega dos cobertores marca a abertura oficial da Campanha do Agasalho, realizada simultaneamente em todas as escolas do SESI-SP, assim como do SENAI. No Alto Tietê, as escolas contarão a partir de amanhã com caixas para receber doações de colaboradores e da população em geral. Neste ano, em razão da pandemia, os cuidados são redobrados. No caso das peças usadas, é solicitado que sejam higienizadas previamente e entregues embaladas.