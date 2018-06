Indústria do Alto Tietê mantém contratações em maio, aponta Ciesp

Na contramão do Estado, a indústria do Alto Tietê manteve as contratações em maio/2018. Pesquisa do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) revela uma variação positiva de 0,59% no nível de emprego industrial da Região, o que significa um aumento de aproximadamente 400 postos de trabalho nas oito cidades que integram a Diretoria Regional – Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

Com o resultado, o Alto Tietê ocupa a oitava colocação no ranking das 35 regiões industriais paulistas, sendo que apenas 16 delas registraram variação positiva em maio/2018. Os dados do Estado também não são animadores. A média estadual do nível de emprego no último mês foi de -0,16%, com o fechamento de 3.500 postos de trabalho.

Apesar desse cenário estadual desfavorável, o Alto Tietê contabiliza indicadores positivos nos cinco primeiros meses de 2018 e registra um acumulado de 5,83% no ano, representando um aumento de aproximadamente 3.600 postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de 7,46%, o corresponde a cerca de 4.550 vagas criadas.

“A indústria da Região tem conseguido manter uma curva favorável de recuperação principalmente por conta da sua diversidade produtiva e esperamos que isso continue nos próximos meses, embora esses dados negativos do Estado sejam preocupantes, pois revelam um cenário ainda de muitas incertezas e problemas, como alta do câmbio e dificuldade de acesso a crédito”, avalia José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp Alto Tietê.

O nível de emprego industrial no Alto Tietê no mês de maio/2018 foi influenciado pelas variações positivas de Veículos Automotores e Autopeças (1,01%); Produtos Têxteis (1,02%); Produtos Alimentícios (0,86%) e Produtos Químicos (0,47%).