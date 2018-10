Indústria do Alto Tietê se mantém no segundo lugar no ranking estadual de emprego

A indústria do Alto Tietê apresentou resultado estável no nível de emprego industrial em setembro/2018 e, com isso, se mantém no segundo lugar no ranking estadual, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (17) pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

No ano, a indústria do Alto Tietê gerou 4.050 postos de trabalho, um aumento de 6,63% no nível de emprego industrial, enquanto a média estadual é de 0,62% no mesmo período. Nos últimos 12 meses, o acumulado de emprego é de 7,09% nas oito cidades da região – Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

Os setores com os melhores desempenhos no ano são:Metalurgia, Veículos Automotores e Autopeças, Produtos Alimentícios, Têxtil e Produtos Minerais Não Metálicos.

“O Alto Tietê registra um dos melhores índices de recuperação da indústria paulista e uma das principais explicações para isso está na diversidade produtiva, com um setor compensando o outro. Dos 20 setores que mensalmente têm o nível de emprego avaliado, metade registra índice positivo no ano. Temos, portanto, um equilíbrio”, avalia José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp Alto Tietê.

Em setembro,o resultado do nível de emprego industrial na região ficou estável. A variação foi de -0,01%, o que significou uma pequena queda de aproximadamente 10 postos de trabalho. “A tendência é de uma redução no ritmo de contratações neste final de ano. Aliás, a retomada dos índices de produção anteriores à crise ainda deve levar um tempo e requer medidas macroeconômicas, como a redução dos juros, mudanças na tributação e maior investimento em infraestrutura”, ressalta o diretor do Ciesp Alto Tietê.