Indústria e Serviços lideram com maior saldo de empregos na região

Os setores de Indústria e Serviços lideram em saldo de empregos gerados no Alto Tietê em janeiro em sete das dez cidades. Foram 739 vagas geradas em janeiro somando os dois setores.

O saldo é resultado da diferença entre admissões e demissões. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta quarta-feira.

O Caged traz dados de cinco setores: Indústria, Serviços, Comércio, Construção e Agropecuária.

Cidades

Em Arujá, o setor que mais gerou empregos foi a Indústria com 134 vagas. Seguido por Biritiba, que gerou três vagas em serviços. Ferraz teve 176 de saldo em Indústria, seguido por Guararema, com 10 vagas em serviços.

Itaquá também gerou 222 vagas no setor de serviços. Mogi lidera em Indústria com 89 vagas. Poá teve 28 vagas em Construção. Salesópolis e Santa Isabel geraram três e 20 vagas, respectivamente, em Agropecuária.

Por fim, Suzano, que teve tanto o setor de Serviços quanto Indústria na liderança com 27 vagas geradas.

Caged

O saldo de empregos no Alto Tietê em janeiro fechou positivo, mas abaixo comparado aos três anos anteriores. Foram 40 vagas geradas mês passado, ante 1.615 em 2024, 672 em 2023 e 1.058 em 2022. Comparando o mês passado com janeiro do ano passado, o saldo de empregos caiu 97%.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged.

Vale ressaltar que o saldo não fechou em negativo, mas foi menor comparado ao mesmo período em anos anteriores. O saldo de empregos é gerado pelo número de admissões e demissões no período.

Das dez cidades do Alto Tietê, quatro tiveram aumento no saldo, mas só três fecharam o mês de janeiro com saldo positivo.

Em Arujá o saldo cresceu 733%, passando de 6 para 50. Em Guararema o saldo passou de -31 para 12. Itaquá aparece em terceiro com crescimento de 182%, passando de 127 para 359. Por fim, Suzano, que fechou com saldo negativo de -131, mas aumentou comparado a janeiro de 2024, quando fechou com saldo de -143.

Negativo

As demais cidades fecharam com redução no número de empregos, sendo cinco delas com saldo negativo.

Em Biritiba o total caiu de 8 para -44. Em Mogi despencou de 991 para -110. Já em Poá passou de 261 para -220. Em Salesópolis passou de 6 para -7. E Santa Isabel, que caiu de 38 para -104.

Apenas Ferraz fechou com saldo positivo de 235, mas queda de 33% comparado ao gerado em janeiro de 2024, quando foram 352 vagas.