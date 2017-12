Indústria fecha 2017 com crescimento de 3% nas atividades econômicas

As 2 mil indústrias que existem no Alto Tietê tiveram um crescimento de 3% nas atividades econômicas em 2017. Este foi o balanço que o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) apresentou. Além disso, a Ciesp destacou que 1.200 novos postos de trabalho foram criados no segundo semestre do ano, possibilitando um fechamento anual com saldo positivo.

O 1º vice-diretor do Ciesp do Alto Tietê, Renato Rissoni, conta que o crescimento pequeno de 3% é um indicativo de melhora para 2018. "Esse ano foi positivo. Em comparação com os anos de 2015 e 2016 que foram muitos ruins e geraram muitas demissões, 2017 foi um ano de expectativas. Esperamos aumentar os postos de empregos para o ano que vem e se possível, expandir nossas indústrias", conta.

Além das expectativas de novos postos de trabalho para 2018, Rissoni salienta que pretende continuar com o ritmo de trabalho que foi instalado este ano a fim de aumentar as atividades econômicas para as indústrias. Segundo ele, 2018 será um ano de crescimento.

A respeito das demissões na indústria, ele conta que houve poucas e que aconteceram no primeiro semestre do ano. O segundo semestre foi para as admissões.

Sobre as ampliações das indústrias na região, ele explica que a instalação de novas empresas depende de diversos fatores como a questão ambiental, os espaços onde serão instalados e claro, a situação econômica de cada município. "Essa é uma questão a ser mais estudada, porém, pretendemos sim fazer a retomada de novas indústrias e realizar a abertura de novas empresas no local de empresas desativadas e antigas", conta.

Atualmente, no Alto Tietê, existem 2 mil indústrias que empregam 66 mil trabalhadores. Destes, 360 indústrias estão localizadas em Suzano, onde existem aproximadamente 17 mil trabalhadores, que correspondem a 30% do total de empregos formais do município.