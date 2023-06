Indústrias da região exportam mais de US$ 415 mi em cinco meses

Cresceu também o índice de importações, que atingiu US$ 748,6 milhões, avanço de 11,1% em relação ao mesmo intervalo do ano passado, quando foram negociados US$ 673,6 milhões em compras. A comercialização de papel e cartão liderou o ranking de exportação.

Dados da Balança Comercial divulgados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) em parceria com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) indicam que o Alto Tietê foi a vigésima segunda diretoria que mais exportou no Estado.

O desempenho reflete na Corrente de Comércio – soma das exportações e importações – que registrou resultado positivo de 8,4%.

“Com o anúncio do Governo Federal sobre as novas medidas de incentivo a indústria automobilística, esperamos que a produção avance no Alto Tietê, já que nossa Região concentra um número importante de indústrias do setor e de outras tantas que produzem peças e insumos”, explicou o diretor regional do CIESP Alto Tietê, José Francisco da Silva Caseiro.

Além da venda de papel e cartão, que representou 21,3% das vendas da Região, as máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos atingiram 18% dos negócios, assim como das máquinas, aparelhos e materiais elétricos que alcançaram 7,4% das negociações.

No período, os principais parceiros comerciais dos municípios do Alto Tietê foram Estados Unidos (25,6%), Argentina (15,7%) e Chile (5,7%).

Já considerando as importações, os produtos mais comprados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (21%), veículos automóveis, tratores (20,6%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (9,8%). As compras se concentraram especialmente na China (18,9%), Alemanha (15%) e Japão (11,9%).

