Inscrição para Chamada Pública de Eficiência Energética da EDP em SP termina dia 16 de fevereiro

O prazo de inscrição para a Chamada Pública do Programa de Eficiência Energética (PEE) da EDP, distribuidora de energia distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, termina no dia 16 de fevereiro.

São R$ 2,2 milhões destinados a projetos com aplicação em 2024. O objetivo do PEE é incentivar propostas que contribuam com a conservação e o uso racional da energia elétrica em unidades consumidoras públicas e privadas, localizadas em sua área de concessão, em conformidade com a legislação vigente.

Os interessados em participar podem acessar o edital de abertura, bem como realizar o cadastro no site http://edpsp.gestaocpp.com.br/.

Os projetos devem envolver o uso inteligente e responsável da energia, minimizando o desperdício e otimizando a utilização de recursos energéticos. Podem abranger benefícios tanto para o setor público quanto para o privado, como melhorias na Iluminação Pública e Hospitais e Entidades Beneficentes:

Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por colaboradores da EDP, conforme critérios técnicos estabelecidos no edital, que pode ser acessado no site. A ação é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Serviço:

Chamada Pública Projeto de Eficiência Energética 2023 – CPP 001/2023

Encerramento das inscrições: 16/02/2024

Link direto da Chamada Pública - informações, edital e inscrição de projeto: http://edpsp.gestaocpp.com.br/