Inscrições abertas para visita monitorada ao Parque Municipal neste sábado

As pessoas que quiserem fazer visitas monitoradas ao Parque Natural Municipal Chiquinho Veríssimo têm uma oportunidade neste final de semana. Estão abertas as inscrições para a visita que acontecerá no sábado (24), das 9 às 12 horas. O passeio é gratuito e os interessados podem fazer suas inscrições na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, pelo telefone 4798-5959, e confirmar a presença. É necessário apresentar o comprovante da vacinação contra febre amarela no dia da visita.

O passeio começa como uma palestra, na qual os participantes aprendem um pouco sobre a história do parque e da Serra do Itapeti – onde a reserva está localizada, em seu topo. E seguida, acontece a trilha, considerada de média complexidade e com cerca de 1,5 quilômetro de extensão. Acompanhadas de um guia, as pessoas podem observar espécies como microorquídeas, ver saguis e admirar a vista do alto do parque, de onde é possível ver Mogi das Cruzes.

As visitas contam com monitores e incluem trilhas na reserva mogiana, que faz parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Com limite de 120 pessoas por dia, as visitas são gratuitas e proporcionam às pessoas a oportunidade de conhecer um local onde existem cerca de 300 espécies de aves identificadas, além de 40 tipos de mamíferos. No dia da visita, a recomendação é para que os participantes venham com calça, camisa e tênis confortáveis, além de levarem repelentes, lanche e água.

Importância ambiental

No início do século passado, a serra foi o primeiro ponto de abastecimento de água de Mogi das Cruzes. Já nas décadas de 70 e 80, o parque funcionou como área de lazer para os mogianos, com lagos artificiais e um dos maiores e mais conhecidos teleféricos do País. A estrutura foi desmontada e desde a década de 90 o parque foi destinado ações de educação ambiental. O reconhecimento como Unidade de Conservação veio em 2009.

Em junho deste ano, houve mais uma conquista. O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) aprovou a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra do Itapeti. O próximo passo é a elaboração de um decreto estadual, que oficializará a nova reserva de Mogi das Cruzes.

Na prática, a criação da APA trará benefícios como reforço no patrulhamento pela Polícia Ambiental e o aumento no repasse de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – o ICMS ecológico – para a cidade. A serra possui 5,1 mil hectares, dos quais 97% estão no município de Mogi das Cruzes. Outros 2% encontram-se em Suzano e 1%, em Guararema.