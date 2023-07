Inscrições de concurso público em Ferraz terminam nesta segunda-feira

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos para as sete vagas de coveiro se encerram na próxima segunda-feira, dia 24.

Os aprovados vão receber um salário de R$ 1.432,20, vale-alimentação no valor de R$ 350, vale-transporte e salário-família. O candidato precisa ter o ensino fundamental incompleto.

A administração municipal orienta que as centenas de candidatos que se inscreveram, mas não pagaram a taxa de inscrição de R$ 48 devem ficar atentas ao prazo final até às 17 horas desta segunda-feira. Este é o prazo final para que o candidato possa participar do concurso e fazer a prova na data divulgada pelo Instituto Mais, que é a empresa organizadora do concurso.

Todas as informações disponíveis podem ser checadas na aba cidadão/concurso no site da Prefeitura de Ferraz disponível no endereço (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br). O edital com todos os detalhes da vaga também está no site do www.institutomais.org.br).

As inscrições custam R$ 48 e seguem até esta segunda-feira. As vagas são para trabalho com carga horária de 40 horas semanais.

Estão abertas também as vagas do processo seletivo para as 260 vagas de Agentes Comunitários de Saúde com salário de R$ 2.640 para 40 horas semanais. É preciso residir na região onde têm vagas abertas conforme o edital, pois o agente comunitário precisa morar no bairro ou região. Além disso, para se candidatar a uma das vagas é necessário também ter o ensino médio completo. Mais informações deste processo seletivo no (www.institutomais.org.br) ou no site da Prefeitura de Ferraz (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br).