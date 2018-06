Inscrições para agente policial e auxiliar de papiloscopista se encerram nesta sexta-feira

Termina às 23h59 desta sexta-feira (8) o período de inscrição para os concursos que irão selecionar 400 agentes policiais e 200 auxiliares de papiloscopista para a Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Os registros para a seleção podem ser feitos pelo site da Vunesp, clicando aqui para agente policial e aqui para auxiliar de papiloscopista. O valor da inscrição de ambos é de R$ 56,54. As inscrições para as seleções iniciaram no dia 10 de maio.

Os candidatos precisam ser brasileiros natos ou naturalizados, possuírem certificado de conclusão de ensino médio e habilitação no mínimo na categoria “B”, para as vagas de auxiliar de papiloscopista, e "D" para agente policial. Não podem ter antecedentes criminais ou pendências eleitorais e militares.

A remuneração inicial das duas carreiras é de R$ 3.596,98, incluindo o salário-base e os adicionais de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e de insalubridade.

Os aprovados ingressarão em curso na Academia de Polícia (Acadepol) e, após os estudos, serão distribuídos para o Estado. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado no dia 3 de maio.